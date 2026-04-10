Tujina

Avtobus s turisti zapeljal v prepad

San Sebastián de La Gomera, 10. 04. 2026 20.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Nesreča avtobusa na kanarskem otoku La Gomera

Avtobus z britanskimi turisti je na kanarskem otoku La Gomera zapeljal s ceste v prepad. V nesreči je umrla ena oseba, 27 ljudi pa je bilo ranjenih.

Po navedbah reševalnih služb je v nesreči umrl moški, trije ranjeni pa so v kritičnem stanju. Na kraju nesreče so posredovali reševalni helikopter in pet reševalnih vozil, navaja britanski BBC.

Reševalne službe so prav tako objavile fotografije, na katerih je videti bel avtobus, v katerem je sicer bilo 28 ljudi, prevrnjen na strmem in skalnatem terenu pod ostrim cestnim ovinkom.

