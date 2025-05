'Butasta' misija: Moškima, ki sta posekala znamenito drevo, grozi dolga zaporna kazen

OGLAS

Septembra 2023 so vandali posekali znamenito staro drevo, ki je 'zaslovelo' v filmu Robina Hooda, in ob tem poškodovali tudi Hadrijanov zid v slikoviti angleški dolini Northumberland. Glavna osumljenca sta prijatelja, ki sta sečnjo celo posnela, saj so pri enem od osumljencev našli telefon s posnetkom nočnega dogajanja ob drevesu. Tožilstvo je dejanje dvojice označilo za "butasto misijo".

Znamenito drevo FOTO: Shutterstock icon-expand

Obtoženim, ki se ob izreku sodbe niso odzvali, bodo sodbo izrekli 15. julija, poroča Skynews. Najvišja kazen za kaznivo dejanje škode je 10 let, obteževalni dejavniki pa vključujejo, ali je bilo storjeno dediščini ali kulturni dobrini in dokaze o širšem vplivu na skupnost. Sodnica Justice Lambert je oba obtoženca pridržala do izreka kazni in dejala, da jima grozi dolgotrajen pripor.

Posek naj bi posnela