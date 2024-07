Na hrvaškem mejnem prehodu pretepli očeta in sina, ki sta zaobšla kolono

Oče in sin iz hrvaških Konavel sta v soboto popoldne znašla v nemilosti tujih državljanov, ki so na mejnem prehodu čakali v dolgi kolni vozil, poroča Net.hr. Želela sta namreč zapeljati mimo dolge kolone vozil čakajočih ter nato mimo meje do svoje hiše, kar pa je razbesnelo več tujih državljanov, ki so mislili, da želita "preskočiti vrsto".

Čakajoči so dvojico ustavili, situacija pa je nato kljub njunemu pojasnilu, da ne nameravata prestopiti meje ter se le vračata domov, eskalirala do fizičnega obračuna. Ducat tujcev je tako na mejnem prehodu Karasovići, ki povezuje Hrvaško in Črno goro, preteplo očeta in sina.

V fizičnem obračunu so kmalu posredovali policisti in pridržali tri napadalce, poškodovanega očeta in sina pa so prepeljali v bolnišnico.

Dogodek je potrdil tudi župan Konavel Božo Lasić, ki je ob tem povedal tudi, da pozna žrtvi ter da gre za ugledne ljudi, ki niso povzročili konflikta. Lasić je pristojne službe pozval, naj odprejo dodatne izvoze na avtocesti Karasovići proti Črni gori in izboljšajo programsko opremo za hitrejše skeniranje dokumentov, da bi zmanjšali gnečo in morebitne konflikte.