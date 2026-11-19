"Umetna inteligenca spreminja način, kako razmišljamo o človeštvu. Strahovi glede tega, kaj bi ljudje lahko izgubili, če bi svoje razmišljanje popolnoma prepustili umetni inteligenci, so nas prisilili v ponoven razmislek o tem, v kolikšni meri se zanašamo na umetno inteligenco," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa o izboru besede leta dejal leksikograf in Cambridgeov glavni urednik Colin McIntosh.

Dejal je, da naraščajoča raba izrazov, ki poudarjajo, da je nekaj "ustvaril človek", kaže na to, kako so ljudje vedno bolj nagnjeni k ločevanju pristnega človeškega dela ali izdelka od umetne inteligence.

"Umetna inteligenca nas spodbuja k poglobljenemu razmišljanju o tem, kaj pomeni biti človek," pa je v komentarju izbora besede leta slovarja Cambridge dejal ameriški tehnološki magnat Bill Gates.

Menil je, da nam lahko umetna inteligenca pomaga pri zdravljenju bolezni, izboljšanju izobraževanja in "omogoči ljudem, da več časa posvetijo stvarem, ki so zanje najpomembnejše". Ob tem je posvaril, da morajo ljudje skrbno premisliti, kako vključevati umetno inteligenco v svoje življenje in kako ta vpliva nanj.