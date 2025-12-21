Caracas zaseg naftnega tankerja označil za krajo in ugrabitev

"V akciji pred zoro zgodaj zjutraj 20. decembra je obalna straža s podporo vojnega ministrstva zajela tanker z nafto, ki je bil nazadnje privezan v Venezueli," je v objavi na X zapisala ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. Ob tem je objavila videoposnetke iz zraka, na katerih helikopter lebdi tik nad palubo velikega tankerja na morju. Venezuelske oblasti so dogodek obsodile in napovedale, da bodo "tisti, ki so odgovorni za te resne dogodke, odgovarjali pred roko pravice in zgodovino za svoja kazniva dejanja", poroča AFP. Na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost so zaseženo plovilo identificirali kot tanker Centuries. Kot so še navedli, "sumijo, da prevaža nafto, za katero veljajo ameriške sankcije". Centuries je tanker v kitajski lasti, ki pluje pod panamsko zastavo, je razbrati iz spletnega portala TankerTrackers, ki spremlja pošiljke in skladiščenje nafte.

Ameriški zaseg venezuelskega tankerja Profimedia

Ameriški zaseg venezuelskega tankerja Profimedia

Kot navaja AFP, so po pregledu ugotovili, da tankerja Centuries ni na seznamu sankcioniranih podjetij in posameznikov ameriškega finančnega ministrstva. Ameriške oblasti obtožujejo Venezuelo, da podpira trgovce z mamili. Vlada predsednika Donalda Trumpa je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih. Pri tem so po navedbah AFP ubile več kot 100 ljudi. Trump je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili napadi na kopnem. V torek je Trump ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami, že 10. decembra pa je ameriška obalna straža ob obali Venezuele zasegla tanker, ki naj bi prevažal surovo nafto iz Venezuele in Irana.