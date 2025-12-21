Caracas zaseg naftnega tankerja označil za krajo in ugrabitev

"V akciji pred zoro zgodaj zjutraj 20. decembra je obalna straža s podporo vojnega ministrstva zajela tanker z nafto, ki je bil nazadnje privezan v Venezueli," je v objavi na X zapisala ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. Ob tem je objavila videoposnetke iz zraka, na katerih helikopter lebdi tik nad palubo velikega tankerja na morju.
Venezuelske oblasti so dogodek obsodile in napovedale, da bodo "tisti, ki so odgovorni za te resne dogodke, odgovarjali pred roko pravice in zgodovino za svoja kazniva dejanja", poroča AFP.
Na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost so zaseženo plovilo identificirali kot tanker Centuries. Kot so še navedli, "sumijo, da prevaža nafto, za katero veljajo ameriške sankcije". Centuries je tanker v kitajski lasti, ki pluje pod panamsko zastavo, je razbrati iz spletnega portala TankerTrackers, ki spremlja pošiljke in skladiščenje nafte.
Kot navaja AFP, so po pregledu ugotovili, da tankerja Centuries ni na seznamu sankcioniranih podjetij in posameznikov ameriškega finančnega ministrstva.
Ameriške oblasti obtožujejo Venezuelo, da podpira trgovce z mamili. Vlada predsednika Donalda Trumpa je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih. Pri tem so po navedbah AFP ubile več kot 100 ljudi. Trump je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili napadi na kopnem.
V torek je Trump ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami, že 10. decembra pa je ameriška obalna straža ob obali Venezuele zasegla tanker, ki naj bi prevažal surovo nafto iz Venezuele in Irana.
Tako kot v Caracasu so se tudi v Teheranu na ta dogodek ostro odzvali, venezuelski zunanji minister Yvan Gil pa je v soboto dejal, da je Iran pripravljen Venezueli nuditi podporo na vseh področjih v boju proti "piratstvu in mednarodnemu terorizmu" Združenih držav.
V Venezueli poteze ZDA vidijo kot poskus za odstranitev predsednika Nicolasa Madura in prisvojitev venezuelske nafte. Ameriška vlada operacijo večinoma predstavlja kot boj proti trgovini z mamili, a je vodja Trumpovega kabineta Susan Wiles v nedavnem pogovoru za revijo Vanity Fair priznala, da gre (tudi) za pritisk na venezuelskega levičarskega predsednika.
Venezuela ima največje naftne rezerve na svetu, dostop do venezuelske nafte pa ima iz ZDA trenutno le družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.
ZDA sicer vse bolj krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju; po navedbah AFP je trenutno tam 11 ameriških vojaških ladij, med njimi največja letalonosilka, amfibijska jurišna ladja, dve amfibijski transportni ladji, dve križarki in pet rušilcev.
