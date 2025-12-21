Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Caracas zaseg naftnega tankerja označil za krajo in ugrabitev

Caracas, 21. 12. 2025 08.44 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
K.H.
Ameriški zaseg venezuelskega tankerja

Kot smo že poročali, je ameriška obalna straža v soboto ob obali Venezuele prestregla in zadržala venezuelski naftni tanker, že drugega v dveh tednih. V Caracasu so incident označili za krajo in ugrabitev.

"V akciji pred zoro zgodaj zjutraj 20. decembra je obalna straža s podporo vojnega ministrstva zajela tanker z nafto, ki je bil nazadnje privezan v Venezueli," je v objavi na X zapisala ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. Ob tem je objavila videoposnetke iz zraka, na katerih helikopter lebdi tik nad palubo velikega tankerja na morju.

Venezuelske oblasti so dogodek obsodile in napovedale, da bodo "tisti, ki so odgovorni za te resne dogodke, odgovarjali pred roko pravice in zgodovino za svoja kazniva dejanja", poroča AFP.

Na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost so zaseženo plovilo identificirali kot tanker Centuries. Kot so še navedli, "sumijo, da prevaža nafto, za katero veljajo ameriške sankcije". Centuries je tanker v kitajski lasti, ki pluje pod panamsko zastavo, je razbrati iz spletnega portala TankerTrackers, ki spremlja pošiljke in skladiščenje nafte.

Kot navaja AFP, so po pregledu ugotovili, da tankerja Centuries ni na seznamu sankcioniranih podjetij in posameznikov ameriškega finančnega ministrstva.

Ameriške oblasti obtožujejo Venezuelo, da podpira trgovce z mamili. Vlada predsednika Donalda Trumpa je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih. Pri tem so po navedbah AFP ubile več kot 100 ljudi. Trump je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili napadi na kopnem.

V torek je Trump ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami, že 10. decembra pa je ameriška obalna straža ob obali Venezuele zasegla tanker, ki naj bi prevažal surovo nafto iz Venezuele in Irana.

Preberi še Ameriška specialna taktična ekipa zajela še en tanker

Tako kot v Caracasu so se tudi v Teheranu na ta dogodek ostro odzvali, venezuelski zunanji minister Yvan Gil pa je v soboto dejal, da je Iran pripravljen Venezueli nuditi podporo na vseh področjih v boju proti "piratstvu in mednarodnemu terorizmu" Združenih držav.

V Venezueli poteze ZDA vidijo kot poskus za odstranitev predsednika Nicolasa Madura in prisvojitev venezuelske nafte. Ameriška vlada operacijo večinoma predstavlja kot boj proti trgovini z mamili, a je vodja Trumpovega kabineta Susan Wiles v nedavnem pogovoru za revijo Vanity Fair priznala, da gre (tudi) za pritisk na venezuelskega levičarskega predsednika.

Venezuela ima največje naftne rezerve na svetu, dostop do venezuelske nafte pa ima iz ZDA trenutno le družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.

ZDA sicer vse bolj krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju; po navedbah AFP je trenutno tam 11 ameriških vojaških ladij, med njimi največja letalonosilka, amfibijska jurišna ladja, dve amfibijski transportni ladji, dve križarki in pet rušilcev.

venezuela zaseg naftni tanker zda

Zaradi obsežnega izpada 130.000 ljudi brez električne energije

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
21. 12. 2025 09.54
kaj eni res lahko počno kar hočejo. Včasih so pirate obešali, bodo tudi trumpa?
Odgovori
0 0
kita 1111
21. 12. 2025 09.42
Dosledno izvajanje zelene agende
Odgovori
0 0
borjac
21. 12. 2025 09.41
ZDA se diktatorsko , in dobesedno piratsko obnaša do Južnoameriških držav , in potem pridiga o demokraciji , sledijo "demokratska " vojaška zasedba Venezuele in njenih ogromnih rezerv nafte , seveda moramo vedeti da ZDA demokracija v Venezueli ne bo prinesla nič novega , lačni bodo lačni , dobički od nafte pa v Ameriške žepe....
Odgovori
+2
3 1
petb
21. 12. 2025 09.34
Zahod je v paniki, ker se ne more več krasti, kot v času, ko so imeli kolonije in sužnje.
Odgovori
+3
4 1
ptuj.si
21. 12. 2025 09.30
Pravilno Amerika. Sankcij Venezueli se je treba držati.
Odgovori
+2
4 2
Samo navijač
21. 12. 2025 09.23
Pa dajmo čisto pravilno !! Potem pa zacnimo krasti drug drugemu.
Odgovori
-1
2 3
petb
21. 12. 2025 09.21
Še en dokaz, da se pojavijo tam, kjer je kaj za ukrasti. Ko pa smo mi imeli poplave pa naši "prijatelji" z one strani luže niso prispevali niti ene same lopate, čeprav sta senatorja Graham in Menendez
Odgovori
-1
2 3
petb
21. 12. 2025 09.23
obljubljala pontonske mostove in kaj vem kaj še vse. Ja začelo se je govoriti o JEK2 in mislim, da smo kakšne zaveze podpisali.
Odgovori
-2
1 3
Potouceni kramoh
21. 12. 2025 09.12
To je čista nelegalna kraja šerifov iz Texasa.Delajo v stilu in po nareku Donnalda Ducka in Miky Miške..
Odgovori
+1
4 3
Samo navijač
21. 12. 2025 09.11
Anarhija bi rekel....
Odgovori
+0
3 3
Samo navijač
21. 12. 2025 09.11
To ni normalno. Pol pa zacnimo kradit en drugemu !!! Popolna anarbija.
Odgovori
+1
4 3
Prelepa Soča
21. 12. 2025 09.16
.. kradit = slovensko krasti..
Odgovori
+5
5 0
LT68
21. 12. 2025 09.09
Amerom se meša,imajo se za lastnika celega sveta
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
45-letnica s telesom boginje
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
dominvrt
Portal
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
okusno
Portal
Zvezda božičnega menija
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420