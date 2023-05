Carinikom dejali, da prevažajo ustreljenega srnjaka, v vozilu našli medveda

Carinski uslužbenci so v Ružiću v južni Dalmaciji v vozilu hrvaškega državljana našli ustreljenega rjavega medveda. Potniki so se vračali z lova v Liki, carinskim uslužbencem pa so pred pregledom vozila dejali, da so ustrelili zgolj srnjaka. Rjavi medved je na Hrvaškem zaščiten in velja za ogroženo žival.

