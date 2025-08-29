Svetli način
Tujina

ZDA uvajajo carinske dajatve za vse pošiljke

Washington, 29. 08. 2025 10.42 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
1

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je odpravila oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke, ki prihajajo v ZDA. Po novem je torej treba pred prihodom pošiljke v ZDA ne glede na vrednost obračunati in plačati carinske in druge dajatve. Več pošt po svetu, tudi Pošta Slovenije, se je v zadnjih dneh zaradi nejasnosti glede tega ukrepa odločilo, da začasno ustavijo nekatere poštne pošiljke v ZDA.

Po novem je treba za vse blago, ne glede na vrednost, obračunati in plačati carinske in druge dajatve pred prihodom pošiljke v ZDA.
ZDA so z današnjim dnem tako uradno odpravile pravilo de minimis, v skladu s katerim je bil doslej dopuščen poenostavljen uvoz pošiljk v ZDA brez plačila carinskih dajatev ali davkov, če njihova vrednost ni presegala 800 dolarjev.

Po novem pa je treba za vse blago, ne glede na vrednost, obračunati in plačati carinske in druge dajatve pred prihodom pošiljke v ZDA, kar bistveno spreminja postopek sprejema takih pošiljk v državi pošiljateljici.

Še naprej bo medtem nemoteno na nespremenjen način potekal sprejem pisemskih pošiljk, ki vsebujejo pisno korespondenco.

Pošta Slovenija prejšnji teden: Ne sprejemamo blagovnih pisem in paketov za naslovnike v ZDA

Kot so pretekli teden pojasnili na Pošti Slovenije, zaradi spremembe carinskih in tarifnih pravil ZDA od prejšnjega petka ne sprejemajo več blagovnih pisem in paketov za naslovnike v ZDA, ne glede na njihovo vrednost. Težava naj bi bila predvsem to, da izvedbeni predpisi za to novost še niso na voljo.

Podoben ukrep so že sprejele tudi nekatere druge pošte – denimo v Avstriji, Avstraliji, Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, Indiji in na Novi Zelandiji.

Od srede individualnih daril, dražjih od 100 dolarjev, in blaga za prodajo v ZDA tudi ni več mogoče pošiljati z Japonske. Prav tako so zaustavitev blagovne pošte v ZDA napovedali na Tajvanu.

Izogibanje carinam in tihotapljenje drog?

Administracija predsednika Donalda Trumpa je kot razlog za ukinitev davčne oprostitve za pakete v vrednosti 800 dolarjev ali manj navedla uporabo pošiljk z nizko vrednostjo za izogibanje carinam in tihotapljenje drog. Ta poteza je v ZDA sprožila zaskrbljenost med malimi podjetji in opozorila o zvišanju cen za potrošnike. 

carinske dajatve ZDA Pošta Slovenije de minimis pošiljke
Naslednji članek

Je v trgovino vlomil oče, ki je z otroki na begu že skoraj štiri leta?

KOMENTARJI (1)

Janez Novak 13
29. 08. 2025 11.07
+2
Vse vlade na našem planetu delajo dobro.
ODGOVORI
2 0
