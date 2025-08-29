ZDA uvajajo carinske dajatve za vse pošiljke

Po novem je treba za vse blago, ne glede na vrednost, obračunati in plačati carinske in druge dajatve pred prihodom pošiljke v ZDA.

ZDA so z današnjim dnem tako uradno odpravile pravilo de minimis, v skladu s katerim je bil doslej dopuščen poenostavljen uvoz pošiljk v ZDA brez plačila carinskih dajatev ali davkov, če njihova vrednost ni presegala 800 dolarjev.

Po novem pa je treba za vse blago, ne glede na vrednost, obračunati in plačati carinske in druge dajatve pred prihodom pošiljke v ZDA, kar bistveno spreminja postopek sprejema takih pošiljk v državi pošiljateljici.

Še naprej bo medtem nemoteno na nespremenjen način potekal sprejem pisemskih pošiljk, ki vsebujejo pisno korespondenco.