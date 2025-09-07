Papež za svetnika razglasil 'božjega vplivneža' Carla Acutisa

Papež Leon XIV. je pred več deset tisoči verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 star 15 let umrl za levkemijo. Zaradi širjenja katolištva na spletu so ga poimenovali božji vplivnež. Svetnik je postal tudi Italijan Pier Giorgio Frassati.

Na maši, ki se je začela ob 10. uri, se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zbralo okrog 70.000 ljudi. Med njimi so tudi starši Carla Acutisa ter njegova brat in sestra. Sprva je bilo predvideno, da bo Acutis postal svetnik konec aprila, a so kanonizacijo preložili zaradi smrti papeža Frančiška. Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

