Tujina

Papež za svetnika razglasil 'božjega vplivneža' Carla Acutisa

Vatikan, 07. 09. 2025 12.09 | Posodobljeno pred 31 minutami

STA , D. S.
19

Papež Leon XIV. je pred več deset tisoči verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 star 15 let umrl za levkemijo. Zaradi širjenja katolištva na spletu so ga poimenovali božji vplivnež. Svetnik je postal tudi Italijan Pier Giorgio Frassati.

Na maši, ki se je začela ob 10. uri, se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zbralo okrog 70.000 ljudi. Med njimi so tudi starši Carla Acutisa ter njegova brat in sestra.

Sprva je bilo predvideno, da bo Acutis postal svetnik konec aprila, a so kanonizacijo preložili zaradi smrti papeža Frančiška.

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

Carlo Acutis
Carlo Acutis FOTO: Profimedia

V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

Leta 2006 je za posledicami levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Santa Maria Maggiore od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

Oktobra 2020 ga je prejšnji papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.

Carlova grobnica privablja vse več romarjev in radovednih obiskovalcev, med njimi tudi številne mlade. V trgovinah s spominki trgovci opažajo vse večje zanimanje za izdelke s podobo temnolasega skodranega fanta v rdeči polo majici, od kipcev, ikon, rožnih vencev do majic in kopalnih brisač.

Sredi aprila je izšla tudi biografija o Acutisu z naslovom San Carlo Acutis. L'influencer di Dio (Sveti Carlo Acutis. Božji vplivnež).

Poleg Acutisa je papež, ki prvič vodi tovrsten dogodek, za svetnika razglasil tudi Italijana Pier Giorgia Frassatija, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja umrl za otroško paralizo. Zavzemal se je zlasti za revne in izključene.

vatikan svetnik papež carlo acutis milenijec
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
07. 09. 2025 13.21
Božji vplivneži niso čisto nič zaščiteni, za razliko od nutrij spletnih vplivnežev .. !!!
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
07. 09. 2025 13.17
+1
Daj jim ni nerodno..
ODGOVORI
1 0
Apostol1
07. 09. 2025 13.16
+1
So ljudje , ki verujejo in so ljudje , ki verujejo samo v znanost in , da se da z njo vse pojasniti. In če ima vesolje nekje morda konec , kaj je potem od tiste točke naprej , ki naj bi bila konec vesolja . Lahko znanost odkrije ,še in še , pa vendar nad vsem tem je in vedno bo bog ali nekaj česar se ne moremo niti v mislih predstavljati.Bog je in po Einsteinu , ki rekel , da človek , lahko verjame , da ni nič od vsega božje delo ali pa obratno , da je vse božje delo kar nas obdaja , se pravi narava in vesolje. Verjamem , da bog je in vedno bo in vedno je bil in tudi čudeži so vedno bili in vedno bodo., čeprav je za nekatere to samo slučajnost , kar se nerazložljivega zgodi. Sicer je pa zanimiva filozofija že z 10 božjimi zapovedmi. Torej če ne priznavaš prve tri zapovedi , ki se nanašajo na obstoj boga in spoštuješ ostalih 7 , ki se nanašajo na posvetno življenje , potem priznavaš da bog obstaja . Če pa praviš , da bog obstaja in se ne držiš ostalih 7 zapovedi , potem pa lahko hodiš v cerkev , govoriš , da bog je samo če kršiš ostale zapovedi potem ne verjameš da bog obstaja. Torej za tiste , ki verujemo je ta mladenič ob božjem obličju v večnosti srečen. za tiste ki pa ne verujejo ga bodo pa prej ko slej žal pozabili. In spet kaj je bolje . da ta fant med verniki živi večno ali pa obratno , da bo pozabljen. Sveti Frančišek Asiški ki je živel nekje pred letom 1200 ni bil in nikoli ne bo pozabljen , tako tudi Carlo ne bo nikoli med verniki pozabljen
ODGOVORI
1 0
Hehedemokrat
07. 09. 2025 13.15
+0
Ljudstvo ne more komentirati poroke Goloba. Ja, daleč smo prišli... Hehe
ODGOVORI
1 1
Odrešenik666
07. 09. 2025 13.18
Nisi ti ljudstvo. Ti si pac revcek brez lastnega zivljenja.
ODGOVORI
0 0
Hehedemokrat
07. 09. 2025 13.13
+1
Jaz imam že 3 komentarje glede poroke Goloba od administratorja 24ur izbrisane.. kaj pa ostali? Verjetno tudi.
ODGOVORI
2 1
iskriv
07. 09. 2025 13.08
+2
Včasih je veljalo , da je bil svetnik tisti , ki je naredil kakšen "čudež " , sedaj pa to ni več potrebno , ker nihče več ne verjame v te cerkvene čudeže , ampak je lahko svetnik že kdor koli , kot politik na volitvah . Cerkev vse globlje tone !
ODGOVORI
4 2
Vakalunga
07. 09. 2025 13.01
+0
Golob je mislil, da bo, pa ni )) ratalo..
ODGOVORI
5 5
JOSEPH HAYDN
07. 09. 2025 12.47
+5
Hinavščina na deseto potenco. Poroka leta zaklenjena za komentiranje, medtem ko se tukaj ze cel vikend lahko pljuva po pokojnem mladeniču
ODGOVORI
9 4
Odrešenik666
07. 09. 2025 13.13
+0
Kaj te briga poroka in zakaj bi po mladenicu pljuval? Get a life
ODGOVORI
1 1
Apostol1
07. 09. 2025 13.19
JOSEPH HAYDN ..... Sem ti dal ➕, samo če bi lahko komentiral folk , bi bilo množica neprimernih in žaljivih komentarjev, tako pa laho samo rečemo v mislih veliko sreče na novi poti in adijo in vseeno je če ta tema ravno zaradi množice bedakov ,kar zaklenjena.
ODGOVORI
0 0
prince of persia
07. 09. 2025 12.46
+1
Nehajte prodajat pravljice ki so bile aktualne pred 2000 leti.
ODGOVORI
10 9
Glotar
07. 09. 2025 12.41
+4
važn da se golobarja ne da komentirat...
ODGOVORI
12 8
Perovskia
07. 09. 2025 13.13
Hja sej ste izvolili svobodo
ODGOVORI
0 0
Papež
07. 09. 2025 12.37
-3
Beden trik za privabljanje mladih v cerkev
ODGOVORI
8 11
juve3
07. 09. 2025 12.35
-4
Božji vplivnež🤣🤣👌
ODGOVORI
6 10
abigail
07. 09. 2025 12.32
+4
Ma res tragedija in velika žalost, škoda tako pametnega in plemenitega mladega fanta. Iskreno sožalje svojcem. Ampak te cerkvene zadeve so vsemu navkljub ena velikanska neumnost in manipulacija zavedenih množic.
ODGOVORI
10 6
NeXadileC
07. 09. 2025 12.26
+1
Relikvisti.
ODGOVORI
6 5
