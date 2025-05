Carney: Kanade ne damo. Trump: Nikoli ne reci nikoli

Vodja kanadske liberalne stranke se mudi na obisku pri predsedniku ZDA, potem ko je pred kratkim zmagal na volitvah - predvsem zaradi Trumpove uvedbe carin in groženj s prevzemom severne sosede. Trump je novemu kanadskemu premierju čestital za zmago in si celo prilastil del zaslug zanjo.

Carney in Trump v Beli hiši

Carney je medtem dejal, da se veseli pogovorov o odprtih vprašanjih, vendar pa je poudaril, da "Kanada ni naprodaj in nikoli ne bo."

Dodal je, da so priložnosti v partnerstvu, ob tem pa Trumpa pohvalil, da je zaveznice prepričal v povečanje vlaganj v varnost, in zagotovil, da to počne tudi Kanada.

Trumpove carine so sicer močno poslabšale odnose med ZDA in Kanado ter znatno zmanjšale turistične in druge obiske Kanadčanov v ZDA. Carney je v tej luči podobno kot po izvolitvi dejal, da je starih dobrih odnosov med državama konec, tudi zaradi Trumpovih besed o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države ZDA.

Trump je bil do Carneyja na splošno prijazen, privoščil pa si je nekaj manj prijaznih izjav. Med drugim je dejal, da ZDA zastonj branijo Kanado in jo bodo še naprej ter izrazil prepričanje, da ZDA subvencionirajo Kanado, s čimer bi morali končati.