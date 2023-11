Čarovnice iz Romunije: donosen posel matere in njenih treh hčera

Čeprav je letošnja noč čarovnic že mimo, to ne pomeni, da so izginile tudi vse čarovnice. Mati in tri hčere iz Romunije namreč trdijo, da imajo nadnaravne moči, s katerimi lahko pomagajo pri vseh tegobah, od ljubezenskih težav do korupcije. In mnogo ljudi se v kriznih časih po pomoč in upanje zateka prav k samooklicanim čarovnicam. Za družino pa to predstavlja tudi donosen posel, ki ga opravljajo celo prek spleta. Koliko čarovnice zaračunajo za opravljanje svojih ritualov in katere znane osebnosti se zatekajo k njim?