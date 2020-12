Francoski trgovec zaradi novic o LGBT skupnosti umaknil oglase s poljske državne televizije

Na to je Carrefour, ki ima na Poljskem po poročanju Euronewsa okoli 900 trgovin, konec novembra na družbenem omrežju Twitter opozorila tudi uporabnica. Trgovska veriga ji je kmalu odgovorila, da so po njenem opozorilu prekinili oglaševanje na tej spletni strani. "Te vsebine ne odražajo naših vrednot," so zapisali.

Pri Telewizji Polski so se kritično odzvali na odločitev Carrefourja, v odzivu dejali, da gre za"informativni portal", ki nikoli ni imel"kolumne o mavrični kugi". A Carrefourjeva poljska veja je potrdila odločitev in dodala, da nimajo načrtov, da bi jo spreminjali. Pri Carrefour Polska so dodali, da jim njihova politika preprečuje oglaševanje, prikazano ob temah, kot so rasizem, nasilje in spolnost. "Odločili smo se, da naših oglasov ne objavljamo ob vsebinah, ki ne odražajo vrednot tolerance, spoštovanja do drugih in do različnosti."

Februarja letos je francosko mesto Saint-Jean-de-Braye prekinilo uradne odnose z mestom Tuchów na jugovzhodu Poljske - gre namreč za eno izmed omenjenih mest, ki so se razglasili za območja brez LGBT ideologije. Iz istega razloga je odnose s sestrskim poljskim mestom Pulawy poleti prekinilo tudi nizozemsko mesto Nieuwegein.