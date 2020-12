'Čas je, da obrnemo list, da se pozdravimo'

Biden je bil tokrat najbrž najbolj kritičen do Trumpa, potem ko je takoj po volitvah ohranjal distanco do Trumpovih poskusov, da bi izpodbijal rezultat volitev. Trumpu je sporočil, da je imel na voljo vrsto pravnih poti – izkoristil je vse in vse so se tudi končale na isti način.

Trumpu namreč ni pritrdilo nobeno sodišče, a še vedno neti nezadovoljstvo v delu volilnega telesa z izjavami, da so bile volitve prirejene ali ukradene, kar pa je velika težava za razdeljeno državo, kjer bo iskanje enotnosti eden največjih političnih izzivov prihodnjega obdobja.

In najbrž tudi nedosegljiv izziv, za kar pa odgovornosti ne bo mogoče pripisati le Trumpu in republikancem, ampak se bodo morali tudi demokrati soočiti s posledicami lastnega podžiganja strasti v času Trumpovega mandata.

Biden je sicer Trumpu "priporočil", naj se sprijazni z rezultatom, Američanom pa sporočil: "V bitki za dušo Amerike je zmagala demokracija. Ljudje so volili, zaupanje v naše ustanove se je ohranilo, integriteta volitev je ostala nedotaknjena." "Naša napadena demokracija je dokazala, da je odporna,"je poudaril.

Poleg tega je dodal:"Sedaj je čas, da obrnemo stran, da se poenotimo, se pozdravimo." Biden sicer vztrajno ponavlja, da bo tudi predsednik tistih, ki zanj niso volili.

Medtem ko so politična obračunavanja seveda precejšnja "zabava" za Američane, pa mnoge bolj kot besedna igra med odhajajočim in prihajajočim predsednikom zanima, kako bo Biden obnovil državo, ki jo je novi koronavirus prizadel tako močno, da so številni ostali brez strehe nad glavo, številnim izselitev zaradi neplačevanja najemnin še grozi.

V deželi priložnosti je namreč socialna varnost na izjemno nizki ravni, kar še posebej v krizah, kot je koronavirusna, pride zelo do izraza.

Biden je obljubil, da se bo lotil boja s pandemijo, eden najpomembnejših prvih korakov pa bo cepljenje. V ZDA, kjer je umrlo že skoraj 300.000 ljudi s covidom-19, sicer že cepijo s cepivom Pfizer-BioNTech, a cepiva ni dovolj in ga še nekaj časa ne bo, poleg tega ni malo tistih, ki se ne želijo cepiti, k čemur je nekoliko pripomogla tudi Bidnova kampanja, ki je pred volitvami večkrat ponovila, da gre za "Trumpovo cepivo", in skušala najzanesljivejše orodje v boju s pandemijo prikazati kot politično orožje. Nasprotnikov cepljenja sicer ne manjka niti v republikanskem taboru.

Prav tako je Biden obljubil preporod ekonomije, potem ko so morala vrata zapreti številna manjša podjetja, saj niso preživela ohromitve gospodarskega dogajanja, ki jo je povzročil virus.