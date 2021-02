Čas karnevala v praznih Benetkah: ‘Nihče ne razmišlja o praznovanju’

Karneval bi se moral začeti 30. januarja, trajati pa dva tedna. A namesto množice turistov, so tokrat ulice in trgi zgodovinskega središča mesta popolnoma prazni. Pandemija covida-19 je že drugo leto zapored Benečanom onemogočila pustno praznovanje, tamkajšnja podjetja pa seštevajo izgube ob odsotnosti vsaj treh milijonov turistov, ki bi v tem času sicer obiskali mesto.

Maske, ki so simbol beneškega karnevala, tokrat samevajo v izložbah trgovin, na ulicah pa prevladujejo zaščitne maske. "Že leta prodajamo pustne maske, letos pa nismo prodali nobene," je za Guardianpovedal Gualtiero Dall'Osto, lastnik Tragicomice, ene najstarejših tradicionalnih trgovin z maskami v Benetkah.

Trgovino in delavnico je Dall'Ostoodprl, ko so leta 1979 v mestu spet oživili karneval, da bi povečali število turistov v zimskem času. Lani so karneval prekinili po treh dneh zaradi izbruha novega koronavirusa v severni Italiji, do zdaj pa je bil odpovedan le leta 1990 zaradi zalivske vojne.

Izgubo letošnjega pustnega dogodka mnogi vidijo kot zadnji udarec za mesto, ki je zaradi nenehno upadajočega prebivalstva za preživetje v celoti odvisno od turizma.