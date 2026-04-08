Čas se izteka. Grožnja popolnega uničenja proti režimu, ki bo šel do konca

Teheran, 08. 04. 2026 00.09 pred 8 minutami 5 min branja 0

Avtor:
Natalija Švab
Donald Trump

Zdaj pravzaprav odštevamo že minute do trenutka, ko se izteče ultimat ameriškega predsednika Donalda Trumpa Iranu. Retorika je v zadnjih dneh eskalirala do skrajnosti. Trump je napovedal, da bi lahko ZDA v nekaj urah uničile "vsak most" v državi, nato pa šel še dlje – z opozorilom, da bi lahko "umrla celotna civilizacija".

00.33

Zaliv v pričakovanju "apokalipse"

Napetosti dodatno zaostrujejo grožnje iz Teherana, da bo v primeru ameriškega napada zadel tudi arabske države v Zalivu. Med možnimi tarčami naj bi bile elektrarne, obrati za razsoljevanje in druga ključna civilna infrastruktura.

00.32

Iran: “človeške verige” okoli infrastrukture

Iranske oblasti so prebivalce pozvale, naj se zberejo okoli elektrarn in drugih ključnih objektov ter tako simbolno zaščitijo infrastrukturo pred morebitnimi ameriškimi napadi. Pobudo je javno podprl namestnik ministra za mladino Alireza Rahimi, po navedbah oblasti pa naj bi akcija potekala po vsej državi. Državni mediji so že objavili posnetke ljudi, ki stojijo v verigah pred energetskimi objekti. Ameriški predsednik Donald Trump je potezo ostro obsodil.

Takšne izjave so brez precedensa za ameriškega predsednika. Po mnenju pravnih strokovnjakov bi namerno ciljanje civilne infrastrukture lahko pomenilo kršitev mednarodnega prava, v skrajnih interpretacijah pa tudi spodbujanje genocida. V Beli hiši so pomisleke zavrnili.

Ob tem mnoge tudi zanima ali je takšno uničenje dejansko mogoče povzročiti. Iran je velik približno tretjino  celinskih Združene države Amerike. Čeprav ima ameriška vojska natančne podatke o ključnih strateških objektih – jedrskih centrih, rafinerijah in večjih energetskih vozliščih – bi uničenje "vsakega mostu" v nekaj urah zahtevalo operacijo izjemnih razsežnosti.

Eden od nekdanjih visokih uradnikov Pentagona je to opisal kot "absolutno Herkulovo nalogo", pri kateri je vprašljivo ne le, ali je izvedljiva, temveč tudi, ali bi dosegla želeni strateški učinek.

V ozadju je očitna težava, ko retorika presega realne vojaške kapacitete. Trump po ocenah analitikov stopnjuje grožnje predvsem zato, ker išče način, kako z besedami premakniti pogajalsko ravnotežje.

Kje bi ZDA dejansko lahko udarile?

Če popolno uničenje infrastrukture ni realno, obstajajo cilji, ki so vojaško bistveno bolj dosegljivi – in strateško učinkoviti.

Večina iranskih elektrarn in naftne infrastrukture je skoncentrirana v treh obalnih provincah ob Perzijskem zalivu: Bushehr, Khuzestan in Hormozgan. Napadi na ta območja bi lahko močno prizadeli ključni vir prihodkov režima – izvoz nafte – in njegov dostop do morja.

To logiko potrjuje tudi dejanski razvoj dogodkov, ameriški podpredsednik JD Vance je potrdil, da so ZDA že izvedle napade na vojaške cilje na otoku Kharg, skozi katerega poteka približno 90 odstotkov iranskega izvoza nafte.

Gre za signal, da se strategija, vsaj za zdaj, osredotoča na ciljano ekonomsko oslabitev, ne pa na popolno uničenje države.

Vroča linija med Washingtonom in Teheranom

Kljub ostri retoriki komunikacija med stranema ni prekinjena. Ameriški in iranski predstavniki so v torek po poročilih neposredno govorili, potem ko tedni posrednih pogovorov niso prinesli preboja.

Vlogo posrednika vse bolj prevzema Pakistan. Premier Šebaz Šerif je Trumpa pozval, naj rok podaljša za dva tedna, da bi diplomacija dobila prostor. Hkrati je Iran pozval k začasnemu odprtju Hormuške ožine kot gesti dobre volje.

Ta ožina ostaja ključno geostrateško vozlišče – in trenutno eden največjih vzvodov pritiska Teherana.

Na terenu: strah, priprave in tiha mobilizacija

Medtem ko se na vrhu odvijajo politične in vojaške kalkulacije, je slika na ulicah iranskih mest bistveno bolj konkretna, piše Al Jazeera.

V Teheranu in drugih mestih ljudje pripravljajo osnovne zaloge, torej hrano, vodo, baterije. Cene generatorjev so poskočile, dolge vrste se vijejo pred bencinskimi črpalkami. Nekateri prebivalci zapuščajo večja mesta.

Strah pred izpadi elektrike je realen. Dolgotrajni izpadi bi prizadeli bolnišnice, dostop do vode in oskrbo z zdravili. A iranske oblasti obenem sporočajo, da je sistem decentraliziran in pripravljen na najhujše scenarije.

Na simbolni ravni pa se dogaja tudi mobilizacija, po nekaterih poročilih se sami zbirajo na mostovih in pred elektrarnami, oblikujejo človeške verige in s tem sporočajo odpor proti napovedanim napadom. Po nekaterih poročilih so v sodelovanje prisiljeni. 

Ključno vprašanje: ali pritisk sploh deluje?

Osrednja dilema ostaja ali lahko stopnjevanje pritiska prisili Iran k popuščanju? Analitiki so skeptični.

Iranski režim je v skoraj šestih tednih konflikta pokazal visoko stopnjo odpornosti. Po oceni nekdanjih ameriških uradnikov gre za eksistenčni konflikt – ne le za državo, temveč za sam obstoj režima. V takšnih razmerah je verjetnost hitre kapitulacije nizka.

Poleg tega dodatni napadi na energetsko infrastrukturo ne bi nujno ustvarili notranjega pritiska. Iran se z izpadi elektrike sooča že leta, kar pomeni, da prebivalstvo na takšne razmere ni nepripravljeno.

Trumpova strategija za zdaj temelji na logiki maksimalnega pritiska, grožnje, omejeni vojaški udarci in pogajanja pod časovnim pritiskom. A ravno tukaj se kaže največje tveganje. Če grožnje niso izvedljive ali ne prinesejo želenega učinka, se manevrski prostor zoži. Vsaka naslednja poteza zahteva več – večjo eskalacijo, večje tveganje in potencialno širši regionalni konflikt. Iranski režim pa na drugi strani več kot očitno ne bo popustil. To bi bil njegov konec, zato je s seboj na dno pripravljen potegniti vse prebivalce.

Posledice napada na Teheran
FOTO: AP

Kako smo sploh prišli do te točke

Da bi razumeli, zakaj je ameriški predsednik danes pripravljen javno govoriti o uničenju iranske infrastrukture – in zakaj takšne izjave sploh vstopajo v resno politično razpravo –, se moramo vrniti nekaj tednov nazaj.

Konec februarja so ZDA skupaj z Izrael izvedle napade na cilje v Iran. Čeprav so bili ti sprva predstavljeni kot omejeni in usmerjeni predvsem v vojaško infrastrukturo, so sprožili verigo dogodkov, ki je hitro ušla iz okvirov klasičnega vojaškega obračuna.

Iran je odgovoril tam, kjer ima največjo strateško moč – na morju. Hormuška ožina, skozi katero poteka približno petina svetovne nafte, je postala njegovo glavno orožje. Promet se je začel ustavljati, tankerji so obstajali, cene nafte pa so reagirale skoraj takoj.

S tem se je konflikt v trenutku globaliziral. Ni šlo več le za spor med dvema državama, temveč za pritisk na celoten svetovni energetski sistem.

Ko klasični vojaški pritiski niso prinesli hitrega učinka, se je konflikt premaknil na novo raven. Tarče niso bile več zgolj vojaške. V zadnjih tednih so bili napadi usmerjeni tudi v mostove, železniške povezave, energetske objekte ... 

Ameriški in iranski predstavniki so se pogovarjali posredno, nato tudi neposredno, vendar ostajajo razlike globoke: od jedrskega programa do nadzora nad Hormuško ožino in prihodnosti iranskega naftnega sektorja.

V normalnih razmerah bi takšno krizo poskušal zamejiti mednarodni sistem. A tokrat se je pokazalo, kako omejen je. Varnostni svet Združenih narodov ni uspel sprejeti niti omiljene resolucije o zaščiti plovbe skozi Hormuz. Globalni okvir, ki bi lahko konflikt stabiliziral, je tako praktično odpovedal. Ko ni zunanjega pritiska ali jasnega mednarodnega mehanizma, ostane le pritisk. Za katerega pa je iranskemu režimu, ki ima desetletja izkušenj z nadzorom prebivalcev v ekstremnih okoliščina in revščini, skoraj vseeno - na veliko jezo Trumpa. Vprašanje je le, kako daleč sta obe strani pripravljeni iti. 

