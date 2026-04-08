Čas se izteka. Grožnja popolnega uničenja proti režimu, ki bo šel do konca

Takšne izjave so brez precedensa za ameriškega predsednika. Po mnenju pravnih strokovnjakov bi namerno ciljanje civilne infrastrukture lahko pomenilo kršitev mednarodnega prava, v skrajnih interpretacijah pa tudi spodbujanje genocida. V Beli hiši so pomisleke zavrnili. Ob tem mnoge tudi zanima ali je takšno uničenje dejansko mogoče povzročiti. Iran je velik približno tretjino celinskih Združene države Amerike. Čeprav ima ameriška vojska natančne podatke o ključnih strateških objektih – jedrskih centrih, rafinerijah in večjih energetskih vozliščih – bi uničenje "vsakega mostu" v nekaj urah zahtevalo operacijo izjemnih razsežnosti. Eden od nekdanjih visokih uradnikov Pentagona je to opisal kot "absolutno Herkulovo nalogo", pri kateri je vprašljivo ne le, ali je izvedljiva, temveč tudi, ali bi dosegla želeni strateški učinek. V ozadju je očitna težava, ko retorika presega realne vojaške kapacitete. Trump po ocenah analitikov stopnjuje grožnje predvsem zato, ker išče način, kako z besedami premakniti pogajalsko ravnotežje.

Kje bi ZDA dejansko lahko udarile?

Če popolno uničenje infrastrukture ni realno, obstajajo cilji, ki so vojaško bistveno bolj dosegljivi – in strateško učinkoviti. Večina iranskih elektrarn in naftne infrastrukture je skoncentrirana v treh obalnih provincah ob Perzijskem zalivu: Bushehr, Khuzestan in Hormozgan. Napadi na ta območja bi lahko močno prizadeli ključni vir prihodkov režima – izvoz nafte – in njegov dostop do morja. To logiko potrjuje tudi dejanski razvoj dogodkov, ameriški podpredsednik JD Vance je potrdil, da so ZDA že izvedle napade na vojaške cilje na otoku Kharg, skozi katerega poteka približno 90 odstotkov iranskega izvoza nafte. Gre za signal, da se strategija, vsaj za zdaj, osredotoča na ciljano ekonomsko oslabitev, ne pa na popolno uničenje države.

Vroča linija med Washingtonom in Teheranom

Kljub ostri retoriki komunikacija med stranema ni prekinjena. Ameriški in iranski predstavniki so v torek po poročilih neposredno govorili, potem ko tedni posrednih pogovorov niso prinesli preboja. Vlogo posrednika vse bolj prevzema Pakistan. Premier Šebaz Šerif je Trumpa pozval, naj rok podaljša za dva tedna, da bi diplomacija dobila prostor. Hkrati je Iran pozval k začasnemu odprtju Hormuške ožine kot gesti dobre volje. Ta ožina ostaja ključno geostrateško vozlišče – in trenutno eden največjih vzvodov pritiska Teherana.

Na terenu: strah, priprave in tiha mobilizacija

Medtem ko se na vrhu odvijajo politične in vojaške kalkulacije, je slika na ulicah iranskih mest bistveno bolj konkretna, piše Al Jazeera. V Teheranu in drugih mestih ljudje pripravljajo osnovne zaloge, torej hrano, vodo, baterije. Cene generatorjev so poskočile, dolge vrste se vijejo pred bencinskimi črpalkami. Nekateri prebivalci zapuščajo večja mesta. Strah pred izpadi elektrike je realen. Dolgotrajni izpadi bi prizadeli bolnišnice, dostop do vode in oskrbo z zdravili. A iranske oblasti obenem sporočajo, da je sistem decentraliziran in pripravljen na najhujše scenarije. Na simbolni ravni pa se dogaja tudi mobilizacija, po nekaterih poročilih se sami zbirajo na mostovih in pred elektrarnami, oblikujejo človeške verige in s tem sporočajo odpor proti napovedanim napadom. Po nekaterih poročilih so v sodelovanje prisiljeni.

Ključno vprašanje: ali pritisk sploh deluje?

Osrednja dilema ostaja ali lahko stopnjevanje pritiska prisili Iran k popuščanju? Analitiki so skeptični. Iranski režim je v skoraj šestih tednih konflikta pokazal visoko stopnjo odpornosti. Po oceni nekdanjih ameriških uradnikov gre za eksistenčni konflikt – ne le za državo, temveč za sam obstoj režima. V takšnih razmerah je verjetnost hitre kapitulacije nizka. Poleg tega dodatni napadi na energetsko infrastrukturo ne bi nujno ustvarili notranjega pritiska. Iran se z izpadi elektrike sooča že leta, kar pomeni, da prebivalstvo na takšne razmere ni nepripravljeno. Trumpova strategija za zdaj temelji na logiki maksimalnega pritiska, grožnje, omejeni vojaški udarci in pogajanja pod časovnim pritiskom. A ravno tukaj se kaže največje tveganje. Če grožnje niso izvedljive ali ne prinesejo želenega učinka, se manevrski prostor zoži. Vsaka naslednja poteza zahteva več – večjo eskalacijo, večje tveganje in potencialno širši regionalni konflikt. Iranski režim pa na drugi strani več kot očitno ne bo popustil. To bi bil njegov konec, zato je s seboj na dno pripravljen potegniti vse prebivalce.

Posledice napada na Teheran FOTO: AP

Kako smo sploh prišli do te točke