Tujina

Čas se izteka: Macron postavil ultimat za rešitev politične krize v Franciji

Pariz, 08. 10. 2025 06.26

STA , N.L.
Iztekel se bo rok, ki ga je francoski predsednik Emmanuel Macron postavil Sebastienu Lecornuju, ki je v ponedeljek odstopil kot premier, za pripravo načrta za rešitev politične krize v državi. Lecornu se sestaja z vodji strank, politični akterji pa so vse bolj kritični do Macrona, vključno z nekaterimi njegovimi zavezniki.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron FOTO: Profimedia

Macron je Lecornuju v ponedeljek naložil, naj do danes zvečer pripravi načrt za "ukrepanje in stabilnost države". S tem mu je dal zadnjo možnost, da reši svojo vlado, potem ko je v ponedeljek odstopil - le okrog 14 ur po tem, ko je imenoval člane nove vlade.

Lecornu je v torek začel in bo danes nadaljeval pogajanja s strankami, ki jih je po odstopu v ponedeljek obtožil, da niso pripravljene na kompromise.

Desni Republikanci (LR) so v torek izrazili pripravljenost na nadaljevanje sodelovanja v manjšinski koaliciji Macronovih zaveznikov, če bodo izpolnjene njihove zahteve glede večjega števila ministrov in več vpliva v novi vladi.

Skrajna desnica, katere predstavnika Jordan Bardella in Marine Le Pen se z Lecornujem nista želela sestati, medtem vztraja pri pozivih k predčasnim parlamentarnim volitvam, levica pa Macrona poziva k odstopu.

Kritični tudi zavezniki

Francoskega predsednika sta v torek kritizirala tudi dva zaveznika in nekdanja premierja, Gabriel Attal in Edouard Philippe. Attal je dejal, da Macronovih odločitev "ne razume več", Philippe pa je podprl predčasne predsedniške volitve, potem ko bi bil sprejet proračun za prihodnje leto.

Francija se je v politični krizi znašla po predčasnih parlamentarnih volitvah julija lani. Krizo poganjajo nesoglasja glede varčevanja in proračuna za leto 2026 v luči zaskrbljujočega stanja javnih financ, ki se še poslabšuje, medtem ko se na ulicah vrstijo protesti.

