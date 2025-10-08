Čas se izteka: Macron postavil ultimat za rešitev politične krize v Franciji

Macron je Lecornuju v ponedeljek naložil, naj do danes zvečer pripravi načrt za "ukrepanje in stabilnost države". S tem mu je dal zadnjo možnost, da reši svojo vlado, potem ko je v ponedeljek odstopil - le okrog 14 ur po tem, ko je imenoval člane nove vlade.

Lecornu je v torek začel in bo danes nadaljeval pogajanja s strankami, ki jih je po odstopu v ponedeljek obtožil, da niso pripravljene na kompromise.

Desni Republikanci (LR) so v torek izrazili pripravljenost na nadaljevanje sodelovanja v manjšinski koaliciji Macronovih zaveznikov, če bodo izpolnjene njihove zahteve glede večjega števila ministrov in več vpliva v novi vladi.

Skrajna desnica, katere predstavnika Jordan Bardella in Marine Le Pen se z Lecornujem nista želela sestati, medtem vztraja pri pozivih k predčasnim parlamentarnim volitvam, levica pa Macrona poziva k odstopu.