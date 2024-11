Čas, zamrznjen v tragediji: kazalci bi za vedno kazali 11.52

"Ni normalno, da mestna oblast pred prihajajočimi prazniki mesto okiti z okraski, medtem ko ljudje še vedno žalujejo za smrtnimi žrtvami tragedije. Ne bomo dovolili, da nas prepričujejo, da je to nova normalnost," je dejala igralka Jelena Stupljanin , ki je dodala, da se zadnje čase poudarja, kako velik udarec je to za vlado, ne pa tudi, kako velik udarec je za ljudi.

Že v petek je sicer potekala protestna akcija "Ustavi se Novi Sad", s katero so srbska opozicija in državljani obeležili 14 dni od smrti 14 ljudi. 14 dni po smrtonosni nesreči so tako v spomin na 14 žrtev za 14 minut ustavili življenje v Novem Sadu. Žrtev, vključno s tremi težje ranjenimi, so se spomnili tudi v Beogradu.

Zaradi zrušitve nadstreška na železniški postaji je že odstopil minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić, a opozicija in protestniki od odgovornih zahtevajo, da odstopijo še najmanj srbski premier Miloš Vučević in župan Novega Sada Milan Đurić.

Srbska vlada medtem trdi, da opozicija tragedijo izkorišča za to, da bi brez volitev prevzela oblast.