Časovna kapsula na morskem dnu: odkrili najstarejšo ladijsko razbitino

Lesena konstrukcija ladje se ni ohranila, piše BBC, na morskem dnu pa so ostali keramični vrči za shranjevanje tovora. Nekateri celo še vedno vsebujejo sledi snovi, ki so bile nekoč shranjene v njih. Arheologi, ki so odkrili razbitino, ocenjujejo, da je bila ladja dolga približno deset metrov in bi lahko služila za prevoz blaga po Sredozemskem morju. "Ladijska razbitina je časovna kapsula na morskem dnu," je povedal profesor Hakan Öniz z univerze Akdeniz v Turčiji, ki je vodil odpravo Združenja za sredozemsko arheologijo.

icon-chevron-right 1 1 icon-chevron-right Razbitine v morju pri otoku Kekova Profimedia

Kaj so prevažali v amforah?

Arheologi so našli tri velike kamnite sidrne uteži in več kot 30 keramičnih posod za shranjevanje, imenovanih amfore. Ker se leseni deli ladje niso ohranili, za določitev njene starosti niso mogli uporabiti metod, kot je radiokarbonsko datiranje, pri katerem merijo količino določene oblike ogljika v organskih materialih. Namesto tega so arheologi analizirali obliko amfor. Ker se je slog izdelave keramike skozi čas spreminjal, je mogoče posamezne oblike povezati z določenimi zgodovinskimi obdobji. Keramika z območja Kekove je značilna po dveh ročajih, izboklini na sredini in ravnem dnu. Öniz je povedal, da se ta oblika ujema z drugimi amforami, odkritimi v Egiptu in na Bližnjem vzhodu, za katere je znano, da so stare od 4400 do 4700 let. "S primerjavo tehnik okraševanja lahko z gotovostjo trdimo, da naša razbitina izvira iz zgodnje bronaste dobe. To je stoodstotno gotovo." Potapljači iz odprave so amfore dvignili na površje, kjer jih zdaj skrbno konservirajo, potem ko so več tisoč let ležale pod vodo.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Potapljači so razbitine odnesli na površje. Profimedia

Potapljači so razbitine odnesli na površje. Profimedia

Potapljači so razbitine odnesli na površje. Profimedia





Arheologinja dr. Karin Sowada z avstralske univerze Macquarie je amfore pregledala po tem, ko so jih dvignili iz morja. Nekatere so bile nepoškodovane, presenetilo pa jo je, da so še vedno vsebovale viskozne, sijoče ostanke snovi. "Pogledala sem v notranjost in skoraj omedlela. Nisem mogla verjeti, koliko ostankov je bilo vidnih. Niso bili zgolj posamezni madeži ... Velik del tega materiala se je še vedno ohranil," je povedala. Ekipa zdaj poskuša ugotoviti, kaj natančno so prevažali v amforah. Kot je dejala Sowada, bi lahko šlo za oljčno olje, vino ali drevesne smole. "Možno je tudi, da so ostanki posledica ponovne uporabe posod. Te posode so namreč ogromne – ne gre za predmete, ki bi jih preprosto odpeljali na ladji in jih nato nikoli več videli. Ljudje so ob prihodu tovor izpraznili, posode pa so nato morda uporabljali še mnogo, mnogo let."

Razbitina osvetlila trgovino v starodavnem svetu