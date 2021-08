ČASOVNICA: Talibanska ofenziva v Afganistanu

Po tem, ko so ZDA v zadnjih mesecih po hitrem postopku zaključile 20-letno vojaško kampanjo in se pričele z umikati iz Afganistana, so na drugi strani z bliskovito hitrostjo napredovali talibani. V nedeljo so brez odpora zavzeli prestolnico Kabul in prevzeli oblast v državi.

Tako je potekala njihova ofenziva:

MAJ:

V začetku maja Nato prične z dokončnim umikom svojih sil iz Afganistana, kjer je na misiji sodelovalo 9600 vojakov, od tega 2500 ameriških. Kmalu se pričnejo hudi boji med talibani in vladnimi silami v južni provinci Helmand.

8. maja pred dekliško šolo v Kabulu eksplodira bomba. Umrle 85 oseb, večinoma učencev. Oblasti za najsmrtonosnejši napad letos okrivijo talibane, čeprav ti odgovornosti za napad ne prevzamejo.

Ameriške sile se sredi maja umaknejo iz ene največjih afganistanskih letalskih baz v Kandaharju, drugem največjem mestu v državi.

Uporniki nato zasežejo okrožja v provinci Wardak v bližini Kabula in v ključni provinci Gazni, kar ohromi cestne povezave med prestolnico in Kandaharjem.

JUNIJ:

Talibani do sredine junija zavzamejo več okrožij v severnih provincah, s čimer vojsko prisilijo v dodatne umike.

22. junija talibani prevzamejo nadzor nad glavnim mejnim prehodom s Tadžikistanom, imenovanim Sir Kan Bandar. Tadžikistan ob tem prične preverjati bojno pripravljenost svojih oboroženih sil.

JULIJ:

2. julija pristojni napovedo umik vseh ameriških in Natovih vojakov iz Bagrama, največje afganistanske letalske baze, ki je dve desetletji služila kot najpomembnejša vez med vsemi operacijami, ki so jih vodile ZDA.

Dva dni pozneje talibani zasežejo ključno okrožje Panjwai in Kandaharju in nekdanji branik.

9. julija talibani razglasijo, da so zasedli Islam Qala, največji afganistanski mejni prehod z Iranom.

14. julija uporniki prevzamejo nadzor nad mejnim prehodom s Pakistanom Spin Boldak – glavno trgovsko potjo med državama.

Ofenziva talibanov se močno stopnjuje in dobesedno 'eskalira', ko si uporniki za nove napade izberejo urbana središča, kot so Laskar Gah, Kandahar in Herat.

ZDA in Velika Britanija trdijo, da so talibani "morda zagrešili vojne zločine", upornike obtožijo tudi "poboja civilistov" v mestu Spin Boldak.

AVGUST:

Torek, 3. avgust: V usklajenem bombnem in strelskem napadu talibanov na afganistanskega obrambnega ministra in več poslancev v Kabulu umre osem oseb.

Petek, 6. avgust: Talibani v mošeji v prestolnici s strelom v glavo ubijejo vodjo vladnega medijsko-informacijskega centra. 'Brez boja' zavzamejo tudi prvo glavno mesto afganistanske pokrajine – mesto Zaranj v jugozahodni provinci Nimroz.

Ponedeljek, 9. avgust: Pade severno mesto Kunduz, skupaj Seberghanom, Sar-e-Pulom, Taloqanom, Aibakom in Farahom. Talibanski borci mesta zavzemajo 'brez boja', kar postane kar nekako 'znan vzorec', poroča The Guardian. Namestnik načelnika province Samangan potrdi, da je lokalni guverner ukazal umik vojakov, da bi na ta način zaščitili civilno prebivalstvo. Kljub prelivanju krvi in čedalje večjemu napredku skrajnežev, ameriški predsednik Biden ne predlaga odložitve umika vojske. Ta naj bi bil zaključen do 31. avgusta, še pred 20. obletnico terorističnih napadov, ki so svet pretresli 11. septembra 2001.

Sreda, 11. avgust: Ob ključnem obleganju mesta Mazar-i-Sarif, naslednje tarče talibanov, na sever odleti afganistanski predsednik Ašraf Gani, da bi združil afganistanske vojaške sile. Njegov obisk zasenči predaja na stotine afganistanskih vojakov v bližini Kunduza in čez noč tudi zajetje devete provincialne prestolnice Faizabada. Tudi Pul-e-Khumri, mesto 140 kilometrov severno od Kabula, pade. Ameriška vojska opozori, da bi celoten Afganistan lahko padel "v roku 90 dni".

Četrtek, 12. avgust: Talibani zavzamejo Gazni, mesto 150 kilometrov jugozahodno od Kabula. Isti dan na zahodu pade Herat.

Petek, 13. avgust: Pade Kandahar, mesto na jugu, ki je bilo v zadnjih 20 letih priča številnim spopadom. Sledi Laskar Gah.

Sobota, 14. avgust: Sledita Asadabad in Gardez, skupaj z mestom Mazar-i-Sarif, ki ga je Gani obiskal le tri dni prej.

Nedelja, 15. avgust: Vzhodno mesto Džalalabad v nedeljo zgodaj zjutraj zavzamejo uporniki, Kabul (še) ostane edino preostalo večje afganistansko mesto, ki je še vedno pod nadzorom vlade. Gani pobegne iz države, domnevno v Tadžikistan ali Uzbekistan, talibani pa vstopijo v prestolnico in na koncu zasedejo predsedniško palačo. Gani v izjavi priznava, da so uporniki "zmagali".