Častna konzulka v Turčiji: 'Še zmeraj se tresem'

Njena družina je na varnem, a številni prijatelji svoje drage še vedno iščejo. Zaradi snega, dežja in mraza močno primanjkuje tudi goriva. "Ljudje ne morejo priti do kruha. Ne morejo priti do goriva, ker vsi spijo v avtomobilih in potrebujejo bencin, da se ponoči grejejo," je nadaljevala.

Peki ne pečejo več kruha, nakupovalna središča, ki niso porušena, so zaprta. Sinoči so se v večji skupini zatekli v zaprto kantino in si tam iz ostankov skuhali juho, je povedala častna konzulka, ki se boji, da bo turška tla znova streslo. "Še vedno se tresem. Ne vem, kako bi opisala. Treslo je, kot če bi me istočasno tresli dve osebi. To je bil najhujši potres v mojem življenju," se spominja.