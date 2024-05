Častnika nemške vojske zaradi vohunjenja za Rusijo obsodili na zaporno kazen

Višje deželno sodišče je moškega, ki je imel v vojski čin kapetana, spoznalo za krivega, da je deloval kot tajni agent.

Obtoženi je bil poklicni vojak v zveznem uradu za opremo, informacijsko tehnologijo in podporo nemških oboroženih sil v Koblenzu. Tožilci so ga obtožili, da je deloval kot agent države, ki se je izkazala za neusmiljenega agresorja, in razkril vojaško občutljive informacije.

Približno v istem času, ko je ponudil usluge ruski obveščevalni službi, se je pridružil skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD).