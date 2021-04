Šef policije: 'Chauvin pri aretaciji Floyda uporabil prijem, ki ni del programa urjenja'

Šef policije v Minneapolisu Medaria Arradondo je pričal, da je nekdanji častnik Derek Chauvin med aretacijo Georgea Floyda maja lani s silo kršil politiko policije. Povedal je, da način, s katerim je Chauvin zadrževal Floyda, ni v skladu z usposabljanjem in da zagotovo ni del njihove etike in njihovih vrednot.

Nekdanji policist je med aretacijo Floydu namreč klečal na vratu, čeprav je zdaj pokojni Floyd večkrat opozoril na to, da ne more dihati. Ob držanju za vrat mora policist v skladu s politiko stiskati eno ali obe strani vratu z roko ali nogo, je v ponedeljek pričala tudi inšpektorica na oddelku Katie Blackwell. "Kar treniramo, je uporaba ene ali dveh rok za zadrževanje vratu," je povedala in izpostavila, da takšnega improviziranega položaja, kot ga je uporabil Chauvin, zagotovo ne trenirajo, poroča Independent.

Blackwellova sicer Chauvina pozna že skoraj dve desetletji. Na zaslišanju je opisala tudi številna dolgotrajna policijska usposabljanja, ki sta jih morala oba prestati, ko sta se dvigovala po položajih na policijski postaji. Chauvin je sčasoma postal častnik za terensko usposabljanje, ki je delal tudi z novimi rekruti. Inšpektorica je povedala še, da so bili policisti ves čas svojega dela na oddelku usposobljeni za osnovno zdravstveno oskrbo, vključno s tveganji za "pozicijsko zadušitev", pri čemer nekdo ne bi dobil dovolj zraka, če je njegovo telo med aretacijo preveč omejeno.