CDC odobril poživitveni odmerek cepiv proti covidu-19 Moderne in Johnson & Johnsona

Tako CDC kot FDA sta odobrila tudi mešanje cepiv. Tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Johnson & Johnson, se lahko s poživitvenim odmerkom cepijo s cepivom Moderne ali Pfizerja in obratno.

Pred tem je poživitveni odmerek teh dveh cepiv priporočila Uprava za hrano in zdravila (FDA).

CDC je tako kot v primeru cepiva Pfizer tudi poživitveni odmerek cepiv Moderne in Johnson & Johnsona odobril za starejše od 65 let in tiste, pri katerih obstaja tveganje za hujši potek bolezni covid-19.

Prav tako je CDC poživitveni odmerek odobril za tiste, ki so zaradi narave svojega dela bolj izpostavljeni nevarnosti bolezni, kot so zdravstveni delavci in učitelji.