Na vzporednih volitvah v Saški-Anhalt prepričljivo zmagali krščanski demokrati

Vzporedne volitve sta izvedli nemški javni televiziji ZDF in ARD ter jih objavili takoj po zaprtju volišč ob 18. uri. Pri tem resda nikakor ne gre za uradne volilne rezultate, saj temeljijo na anketiranju volivcev na voliščih danes, a vendarle gre za precej zanesljivo napoved.

Alternativa za Nemčijo (AfD) je sicer v skladu s pričakovanji pripadlo drugo mesto, a zaostanek za CDU je večji od pričakovanega. So pa hud udarec doživeli nemški socialdemokrati (SPD), ki so tako na deželni kot zvezni ravni del vladne koalicije.

CDU naj bi pripadlo med 35 in 36 odstotki glasov, kar je občutno več od okoli 30 odstotkov na prejšnjih deželnih volitvah leta 2016. Za AfD naj bi danes glasovalo med 22,5 in 23,5 odstotka volivcev, kar je za približno odstotno točko manj kot pred petimi leti. SPD je medtem padla z 10,6 odstotka leta 2016 na med osem in 8,5 odstotka.

Zeleni so prejeli med šest- in 6,5-odstotno podporo in tako izboljšali izid s prejšnjih volitev, na vzhodu Nemčije tradicionalno močna Levica pa se je z 11-odstotno podporo odrezala občutno slabše kot leta 2016. V deželni parlament so se uspeli po dveh mandatih prekinitve znova vrniti liberalci (FDP) z med 6,5 in sedmimi odstotki glasov podpore.

Današnje volitve spremlja v Nemčiji veliko zanimanje, saj so bile to zadnje deželne volitve pred septembrskimi volitvami zveznega parlamenta in obenem prve, odkar je bil za kanclerskega kandidata vladajoče unije CDU in CSU izbran Armin Laschet. Volilni izid je tako pomemben pokazatelj političnega razpoloženja v Nemčiji.