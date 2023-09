Nemška (ne)natančnost: lasten parlament zamenjali za gruzijsko palačo

Stranka nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel je postala tarča posmeha, potem ko je v predstavitvi svojega novega logotipa zamešala nemški parlament in gruzijsko palačo. Napako so v CDU priznali z nasmehom in se zahvalili spletni skupnosti za številne komentarje, ki so opozorili nanjo. Na družbenih omrežjih so nato objavili pravilno različico kupole.

Nemški opozicijski krščanski demokrati (CDU) so namesto kroglaste kupole Bundestaga v promocijskem oglasu uporabili podobo jajčaste kupole nad slavnostno palačo v Tbilisiju, nekdanjo rezidenco gruzijskega predsednika. Uporabniki družbenih omrežij so napako v videoposnetku, ki ga je stranka delila v torek, hitro opazili.

Tudi v stranki so hitro priznali, da so se zmotili, in se zahvalili spletni skupnosti za številne objave, ki so opozorile na napako. "Na izbiro smo imeli veliko kupol, zdaj pa smo izbrali edino pravo," so šaljivo dodali na Twitterju.

CDU si pred prihajajočimi volitvami prizadeva ponovno pridobiti zagon in osvežiti svojo podobo. Njihov novi logotip, podoben ikoni za moč mobilnega signala, pa naj bi predstavljal prenovo podobe stranke. Gre za tri stolpiče v barvah nemške zastave, katerih velikost narašča od leve proti desni.

Stranka je v svojo vizualno paleto dodala tudi dva nova odtenka modre barve, poimenovana po domu nekdanjega kanclerja Konrada Adenauerja na bregu Rena in njegovem najljubšem počitniškem kraju ob italijanskem jezeru Como.