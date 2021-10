CDU/CSU išče novo vodstvo, policisti 'semafor' svarijo pred legalizacijo marihuane

Policijski sindikati so tako pogajalce iz vrst SPD, Zelenih in FDP posvarili, da je to slaba ideja. Zvezni predsednik policijskega sindikata GdP Oliver Malchow meni, da "nima smisla odpirati vrat še enemu nevarnemu in pogosto banaliziranemu mamilu poleg legalnega, a nevarnega alkohola". "Čas je, da nehamo olepševati, za kaj pravzaprav gre. Uživanje konoplje lahko povzroči velike zdravstvene težave in socialne konflikte, zlasti med mladimi," je še ocenil, poroča Spiegel.

Predsednik nemškega policijskega sindikata (DPolG) Rainer Wendt pa je povedal, da konoplja predstavlja nevarnost predvsem za mlade in za varnost cestnega prometa.

FDP in Zeleni se sicer zavzemajo za legalizacijo konoplje in "prodajo v specializiranih trgovinah". SPD pa se zavzema za "vzorčni projekt", s katerim bi na začetku regulirali "uporabo pri odraslih".

Pri SPD sicer pričakujejo, da bodo koalicijska pogajanja uspešna in da bo Nemčija novo vlado dobila še pred novim letom, potem ko so se volitve z minimalno zmago SPD, ta pa je tako prehitela CDU/CSU, stranko, iz katere prihaja Angela Merkel, ki je državo vodila 16 let.

Pogajalci sicer večinoma tehtajo med spodbudnim gospodarskim okoljem, ki je prioriteta SPD, naravnim okoljem, ki je prioriteta Zelenih, in socialno politiko, v kateri želi SPD več sprememb. Vpleteni pravijo, da pogovori za zdaj napredujejo dobro, pred pogajalci pa je še dolga pot do cilja.

FDP denimo ne želi zvišati davkov, kar pa je v nasprotju s stališči Zelenih in SPD. In čeprav sta si dve manjši stranki že močno prizadevali najti skupne temelje in podlago za skupno sodelovanje na prvih dvostranskih pogovorih, vsa odprta vprašanja še vedno nimajo odgovorov.

Vprašanje, kakšna koalicija bo vodila Nemčijo, sicer ni pomembno le za državo, ampak za vso Evropo, saj je od tega v veliki meri odvisna tudi smer EU in njeno pozicioniranje na globalnem političnem odru, na katerem pa je moč EU zadnja leta precej opešala.

Medtem ko SPD sestavlja vlado, ima konservativni blok CDU/CSU pred seboj težko nalogo najti pot iz krize identitete, v kateri se je znašel, in spet nagovoriti volilno bazo. Generalni sekretar CDU/CSU Paul Ziemiak je napovedal, da se bodo konec meseca sestali lokalni voditelji stranke in govorili o njenem novem vodstvu.

CDU/CSU in njenemu kandidatu za kanclerja Arminu Laschetu je podpora na zveznih volitvah padla na 24,1 odstotka, kot kaže, pa se trend po volitvah nadaljuje. Po nedavni raziskavi Insa je Unija zdaj zdrsnila pod mejo 20 odstotkov, na 19,5 odstotka, kar je najnižja vrednost, ki jo je ta meritev kadar koli pokazala tej stranki.

Stranka se tako odpravlja na izredni volilni kongres, na katerem naj bi povsem spremenila vodstvo. Večino svoje pozornosti je zdaj preusmerila nase, saj so možnosti za koalicijo Jamajka trenutno minimalne. Še vedno pa se je stranka pripravljena pogajati, če potencialni koaliciji semafor ne bi uspelo doseči soglasja.