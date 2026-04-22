"Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora," je v torek na novinarski konferenci dejal državni generalni tožilec James Uthmeier.

Zakonodaja Floride dopušča, da se vsakogar, ki pomaga ali svetuje nekomu pri storitvi kaznivega dejanja, obravnava kot pomočnika in napeljevalca, ki nosi enako odgovornost kot storilec. V izmenjavi sporočil s ChatGPT podjetja OpenAI je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.

"Lanski množični strelski napad na FSU je bila tragedija, vendar ChatGPT ni odgovoren za ta grozljiv zločin. ChatGPT je na vprašanja podal dejanske odgovore z informacijami, ki so na splošno dostopne v javnih virih na internetu, in ni spodbujal ali promoviral nezakonitih ali škodljivih dejavnosti," je za AFP izjavil tiskovni predstavnik OpenAI. Dodal je, da je podjetje nemudoma identificiralo račun ChatGPT, povezan z osumljenim strelcem, in ga posredovalo policiji.