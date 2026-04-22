Tujina

'Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora'

Miami, 22. 04. 2026 09.14 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA M.S.
Po streljanju na floridski univerzi

Ameriška zvezna država Florida je napovedala kazensko preiskavo domnevne vloge umetne inteligence v lanskem strelskem napadu na Floridski državni univerzi (FSU), ko sta umrla dva človeka. Za preiskavo so se odločili po pregledu komunikacije med klepetalnim robotom ChatGPT in osumljenim strelcem.

"Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora," je v torek na novinarski konferenci dejal državni generalni tožilec James Uthmeier.

Zakonodaja Floride dopušča, da se vsakogar, ki pomaga ali svetuje nekomu pri storitvi kaznivega dejanja, obravnava kot pomočnika in napeljevalca, ki nosi enako odgovornost kot storilec. V izmenjavi sporočil s ChatGPT podjetja OpenAI je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.

"Lanski množični strelski napad na FSU je bila tragedija, vendar ChatGPT ni odgovoren za ta grozljiv zločin. ChatGPT je na vprašanja podal dejanske odgovore z informacijami, ki so na splošno dostopne v javnih virih na internetu, in ni spodbujal ali promoviral nezakonitih ali škodljivih dejavnosti," je za AFP izjavil tiskovni predstavnik OpenAI. Dodal je, da je podjetje nemudoma identificiralo račun ChatGPT, povezan z osumljenim strelcem, in ga posredovalo policiji.

FOTO: AP

Strelski napad, za katerega je obtožen sin lokalne namestnice šerifa, je zahteval dve življenji, šest ljudi pa je bilo ranjenih.

Množični strelski napadi so v ZDA pogosti zaradi razširjenosti orožja, ki je praviloma zakonito. Republikanske države, kot je Florida, ne nameravajo posegati v pravico do orožja niti preganjati proizvajalcev ali prodajalcev, Uthmeier pa je našel novega krivca, čeprav bo odgovornost umetne inteligence težko dokazati. Množični strelski napadi so bili namreč pogosti že precej pred pojavom umetne inteligence.

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
shift
22. 04. 2026 10.43
Dokaz več, da umetna inteligenca (in socialna omrežja) niso za vsakogar. Še posebej za labilne osebe oz tiste, ki nimajo razčiščenih zadev v glavi. Hitro gre lahko kaj narobe, hitro se rodijo napačne predstave in močne čustvene reakcije, ki temeljijo na…
3320.
22. 04. 2026 10.34
Vsaka umetna inteligenca do sedaj je za končno rešitev, onesnaženja in uničevnaja zemlje, izbrala izbris človeštva, na to je treba pazit
Googlebot
22. 04. 2026 10.32
Chatgpt kako počistiti najbolje kečap iz stene in avtomobilskih sedežev? 😂👍
Protoc
22. 04. 2026 10.20
Strelski pohod dela israhell..pa še snemajo in smejejo se ko otroka ali zeno..ali pa celo 10letnega otroka da ga peljes v zapor..katera drzava na svetu, zapira otroke v zapor? Kdo ima zapor za 10letnega otroka? Samo israhell
DEBELA OLIVA
22. 04. 2026 10.24
Ko temu istemu otroku namestijo razstrelivo okrog pasu in ga pošljejo v akcijo pa je zate v redu
Artechh
22. 04. 2026 10.13
Sam Altman v zapor? Sepravi je firma sodelovala pri tem?
JohannDoe
22. 04. 2026 10.11
Obstajajo resne raziskave, ki govorijo v prid tezi, da medijski senzacionalizem in poročanje na specifičen senzacionalistični način korelira z bodočim povečanjem tovrstnih strelskih incidentov v tistem okolju (začelo se je z npr. raziskovanjem pojava "epidemij" samomorov in tam so prvič odkrili povezavo z mediji in količino in predvsem načinom poročanja o samomorih). Da se popolnoma nič ne zgodi v zvezi s tem in, da mediji še naprej in še bolj agresivno monetizirajo tovrstne ekscese, je dokaz kje se resnično vrti denar in kdo vleče škarje in platno. Absolutno nam usmerja diskurz o tovrstnih pojavih tisti, ki z njimi služi in ima v rokah vzvode. In tako se o tej temi pogovarjajo kot otroci v vrtcu namesto, da bi se začeli brigat o tem, kaj za vraga se dogaja z ljudmi in družbo, in zakaj.
HitraVeverca
22. 04. 2026 10.37
No pri nas je enaka slika. Gledamo politike, ne naredi se nič, mediji nas hujskajo na levo in desno stran razdirajo državo namesto, da bi pomagali ustvariti varno in enotno smer kjer smo si enotni in porivamo državo naprej. No dva koraka stran imamo umore in kriminal, kjer otroci strelajo s pištolami in ubijajo starše, ščitimo rome ki delajo sranje... in tem istim dajemo socialno podporo namesto da bi jih integrirali in prepovedali ciganijo.
JohannDoe
22. 04. 2026 10.02
Množični strelski pohodi so pogosti zaradi razširjenosti orožja... v redu. Kaj pa ostalo? Množični napadi z avtomobili, ki povzročijo po deset mrtvih in par deset poškodovanih so pravgotovo tudi zato, ker so avtomobili dosegljivi. Ampak s tem, da ni samoumevno, niti normalno in običajno, da se nekdo usede v avto in namenoma povozi 10 ljudi ali otrok in da verjetno se nekaj dogaja s tem človekom, se nihče ne ukvarja. Dobro bi se bilo ukvarjat z dejanskimi razlogi, vsaj zato, da vožnja z ljudmi ne bo postala "moda", tako kot se je zgodilo s streljanjem naključnih ljudi v zadnjih cca 50 letih. To je kot otroški vrtec, če bereš reakcije, tudi politikov. Manjkajo samo še lopatke in potičke. Bolj neumne se ne bi mogli delat.
tech
22. 04. 2026 09.41
Zdaj bodo podporniki orožja iskali krivca strelskih pohodov v programu, ki podaja javne informacije in ne tistemu, ki je mentalno bolani osebi prodal orožje.
