'Če bi bil jaz zadolžen, da te eliminiram, bi postavil žogo na tvojo pot'

"Če bi bil jaz zadolžen, da te eliminiram, bi naredil prav to – postavil žogo na tvojo pot," ji je rekel telesni stražar. Urednica je epizodo kasneje delila na družbenih omrežjih in priznala, da nikamor ne gre brez zaščite – niti na sprehod v park.

Atentat je okrepil občutek ranljivosti med člani režimske intelektualne elite, ki se zdaj zavedajo, da so lahko tarče, da jih oblasti ne bodo zaščitile. Časnik še piše, da je to povečalo tudi možnosti za resno zaostrovanje vojne, saj je Putin pod vse večjim pritiskom, da še močneje udari po Ukrajini.

Smrt Dugine je namreč sledila seriji eksplozij v južni Rusiji in na okupiranem Krimu ter skrivnostnim požarom v stavbah in skladiščih po vsej državi. Tako se je vojna, ki se marsikateremu navadnemu Rusu zdi daleč, približala njihovim domovom.

In medtem ko so se nekoč Putinovi kritiki bali, da bi jih zastrupili ali ustrelili, so zdaj Putinovi najvidnejši podporniki tisti, ki živijo v strahu. In o tem govorijo tudi javno. Vsem bi že moralo biti jasno, da varnih krajev ni, da Rusi ne morejo več ignorirati vojne – Moskva je zdaj mesto na fronti, je zatrdil vojni naklonjen poročevalec Jurij Kotenok. To je signal vsem nam, pa je opozorila vodja ruske državne televizije Olesja Loseva.

Nekdanji ruski opozicijski poslanec Ilja Ponomarev trdi, da je odgovornost za Duginin umor prevzela ilegalna ruska gverilska skupina Nacionalna republikanska armada, a za to ni nobenih dokazov. Ponomarev je za ukrajinsko televizijo povedal, da je bil vnaprej obveščen, da sta tarča Dugin in njegova hči. Trdi, da Ukrajinka, ki jo je imenovala FSB, ni bila vpletena v atentat.

Številne sicer razmere skrbijo že dlje. Simonjanova naj bi dodatno okrepila svojo varnost že aprila, ko je FSB objavila, da je odkrila zaroto proti drugemu vidnemu Putinovemu propagandistu Vladimirju Solovjovu. FSB je nato objavil videoposnetek aretacije šestih moških, ki so trdili, da so dobili ukaz iz Ukrajine, da ubijejo Solovjeva. V stanovanju, kjer naj bi bili aretirani, so razobesili fotografijo Adolfa Hitlerja, neonacistično literaturo, rdečo majico s svastiko in orožje. Zahodni viri po drugi strani trdijo, da je bilo vse skupaj zrežirano v ruski obveščevalni kuhinji. Kar koli je že resnica, menijo poznavalci – te dni tudi Putinovi podporniki ne spijo mirno in to je za Putina vse večja težava.