Če bi bila Švedska napadena, bi ji pomagala Velika Britanija

Boris Johnson in Magdalena Andersson FOTO: AP Johnson je prispel v Stockholm in nadaljeval pot v mestece Harpsund, kjer je skupaj s švedsko premierko Magdaleno Andersson na njeni podeželski rezidenci podpisal dvostranski sporazum med državama o zagotavljanju varnosti. Velika Britanija se je s tem zavezala tudi, da bo okrepila vojaške vezi s Švedsko. "Če bi bila Švedska napadena in nas prosila za podporo, bomo to tudi zagotovili," je na skupni novinarski konferenci dejal Johnson. "Velika Britanija in Švedska bosta v primeru nesreče ali napada na katero koli državo druga drugi pomagali na različne načine, lahko tudi z vojaškimi sredstvi," je dodala švedska premierka. Pričakuje se, da bo Johnson podoben sporazum še danes podpisal tudi s finskim predsednikom Saulijem Niinistöm. Švedska in Finska pot proti Natu Do podpisa varnostnih sporazumov prihaja v času, ko na Finskem in Švedskem potekajo intenzivne razprave o morebitnem vstopu v zvezo Nato. Ruska invazija na Ukrajino je namreč v obeh državah povzročila velik preobrat v javnem mnenju glede tega vprašanja. Po desetletjih vojaške nevtralnosti in konstantno nizke podpore članstvu v Natu med prebivalstvom obeh držav sedaj vstop v Nato podpira 76 odstotkov Fincev in približno polovica Švedov. Odločitve in mnenja predstavnikov oblasti obeh držav glede vstopa v Nato se pričakuje v prihodnjih dneh. Johnson je danes po navedbah britanskega BBC dejal, da bo Velika Britanija podprla vse ukrepe, ki jih bo Švedska sprejela v zvezi s članstvom. "Švedsko in Finsko trdno in nedvoumno podpiramo, podpis dvostranskih varnostnih izjav pa zagotavlja dolgotrajno sodelovanje med našimi narodi. Skupaj bomo okrepili obrambo Evrope za prihodnje generacije," je po srečanju s švedsko premierko dejal Johnson. Nordijski državi se ob tem sicer zavedata jeze Moskve, ki nasprotuje vsakršni širitvi Nata, zato sta od članic zveze zahtevali varnostna zagotovila, da bosta zaščiteni tudi v vmesnem obdobju med vložitvijo prošnje in pridobitvijo polnopravnega članstva. Predstavniki Finske in Švedske so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v ta namen že opravili nekaj pogovorov z vojaško močnimi članicami Nata, vključno z ZDA, Francijo in Nemčijo, vendar pa je današnji sporazum z Veliko Britanijo prvi, ki je bil tudi javno objavljen.