'Če bi Gustave Eiffel obiskal svoj stolp, bi doživel srčni infarkt'

Poročilo iz leta 2016 je pokazalo, da ima stolp 884 napak, od tega je 68 takih, ki naj bi predstavljale tveganje za trajnost stolpa. Vsako od teh napak so fotografirali, oštevilčili in razvrstili glede na stopnjo resnosti.

Poročilo iz leta 2014, ki ga je pripravilo podjetje Expiris, strokovno usposobljeno za barvanje objektov, je pokazalo, da ima stolp razpoke in rjo ter da se le 10 odstotkov novejše barve na stolpu oprijema strukture. "Na stolpu delam že nekaj let. Že leta 2014 sem opozoril, da je boj proti koroziji izjemno nujen. Že takrat sem svetoval, da je treba barvo s stolpa odluščiti in na novo pobarvati," je za revijo Marianne dejal direktor podjetja Bernard Giovannoni.

Celostna prenova bi vključevala luščenje stare barve in nanos sveže, a v podjetju Sete stolpa ne želijo zapreti za javnost, saj bi to pomenilo velik izpad dohodka. Že zaprtje zaradi protikoronskih ukrepov je podjetje namreč stalo dobrih 52 milijonov evrov. Zato bodo v sklopu priprav na olimpijske igre 2024 na njem naredili le nekaj kozmetičnih popravkov.

Trenutno je tako predviden le nanos dodatne barve, kar pa naj bi proces rjavenja po ocenah strokovnjakov le še spodbudilo. Površna prenova v višini 60 milijonov evrov bo le izguba denarja in časa, opozarjajo. Prvotno so sicer želeli dvema tretjinama stolpa oluščiti barvo in ju prebarvati na novo, a so zamude, ki so nastale zaradi covida-19 povzročile, da bodo pravilno oskrbeli le pet odstotkov stolpa.

Eden od njih je za revijo Marianne pojasnil, da čeprav so prvotne plasti barve še vedno tam in ščitijo kovino na številnih mestih, nova delna prenova ne bo pomagala pri visokih ravneh rje in bodo z njo le tvegali poslabšanje stanja. "V najboljšem primeru bo prenova večinoma neuporabna, v najslabšem primeru pa bo še poslabšala napake v obstoječem sloju barve in povzročila korozijo," je dejal.

Bertrand Lemoine, arhitekt, inženir in zgodovinar, medtem na spletni strani Eifflovega stolpa daje bolj optimističen pogled. Kot pojasnjuje, je sovražnik železa korozija, ki jo povzroča oksidacija železa, izpostavljenega zraku in vodi. Prepričan je, da bi Eifflov stolp lahko stal večno, če bi ga le primerno prebarvali.