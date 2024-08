'Če bi mi kdo rekel, da bodo v osmrtnicah slike kolegov, bratov z ladje ...'

Drižine in prijatelji pa so neutolažljivi. Še posebej odmeva čustven zapis sodelavke na Facebooku, piše Dalmacija News.

38-letnega Marka Topića, ki je za seboj pustil dva sinova, so pokopali danes. Njegova sodelavca bodo na zadnjo pot pospremili jutri. Pri Jadroliniji so se jim poklonili tako, da so se oglasile sirene vseh članic flote.

Mineva pet dni od tragedije na Malem Lošinju, v kateri so umrli trije mornarji, četrti pa je bil huje poškodovan. Boško Kostović, Marko Topić in Denis Šarić so umrli, ko je nanje padla klančina trajekta Lastovo.

Toda vse več jih je - od domačinov pa do strokovnjakov, ki pravijo, da je bila nedeljska nesreča neizogibna. Da so trajekti stari in da je imel tudi nesrečni Lastovo večkrat težave z dvižno klančino in da kljub dolgoletnim pozivom nihče od pristojnih ni ukrepal.

Generalni sekretar hrvaškega sindikata pomorščakov Neven Melvan je ocenil, da so izjave predsednika vlade "navadna politična floskula za ohranjanje stolčkov".

"Ostane samo to dejstvo, da so trije naši kolegi umrli strašne smrti, pod klančino 55 let stare in očitno okvarjene ladje," je dejal.

Spomnil je, da se je to zgodilo le 20 dni po tem, ko je druga Jadrolinijina ladja (Oliver) šest ur plula brez nadzora in bi lahko prišlo do tragedije.

"In vse to se je zgodilo po tem, ko so ministrstvo za morje, pomorstvo in infrastrukturo ter upravo Jadrolinije dve ali tri leta opozarjali - ne samo sindikat, ampak tudi mediji in nadzorni svet ter številni drugi – da stvari preprosto niso takšne, kot bi morale biti, in da se Jadrolinija potaplja," je dejal.

Zanikal je, da sindikati napadajo Jadrolinijo. "Pravzaprav branimo Jadrolinijo, da preživi."

A premier pravi, da naložbe v ladje Jadrolinije od leta 2017 znašajo 120 milijonov evrov, flota je obnovljena, kupujejo se tudi nove ladje, rešena je kolektivna pogodba, ki je ni bilo 25 let, povišane so plače, vsaka ladja gre letni remont ...