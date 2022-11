'Če bi skala treščila pol metra desno, ne bi imeli ene, ampak tri žrtve'

Kot kaže, ne verjame mnenju geologov, da je bila tragedija na tem mestu "samo vprašanje časa". "Slišimo mnenja, da se je nevarnost videlo. Očitno se je ni. Kajti, kdo bi šel pod skalo, ki bo verjetno padla? Ne bi bilo tolikšne gneče, saj ljudje ne bi hodili na točko, ki se jim zdi nevarna," je dejal in poudaril, da bodo opravljene temeljite geotehnične preiskave, ki bodo pokazale, kakšen je bil mehanizem, ki je pripeljal do tragičnega dogodka.

Prav tako je bila sreča, je dodal, da je bil preostali del stavbe takrat prazen, pa tudi, da je bila plaža prazna, saj gre za plažo, ki je sicer izjemno obljudena. "Na splošno gre za šokanten dogodek in moramo ugotoviti, zakaj se je to zgodilo."

"Agia Fotia je plaža, ki je v dolini, saj se konča v morju. Na obeh straneh imamo kamnita pobočja. Agia Fotia je znana po znameniti skali Agia Fotia, ki je na zahodnem pobočju in dejansko smo imeli pred 10 do 15 leti nekaj manjših plazov. Tam so nato posredovali pristojni, naredili so študijo in postavili nekaj varnostnih mrež za kamene, če bi padli. Toda ta katastrofa se je zgodila na vzhodnem pobočju, torej na nasprotni gori, z drugačno geologijo," je še dodal.

Precej bolj kritičen pa je Athanasios Ganas, geolog - seizmolog in direktor raziskav na Geodinamičnem inštitutu, ki je spregovoril za ERT. "Gre za kombinacijo dejavnikov, ki so se zgodili v preteklih letih in na koncu imamo ta tragični dogodek," je bil jasen. Znanstvenik je ob analizi slike s prizorišča tragedije, ki jo je posnel dron ERT, ocenil, da so bile v preteklih letih storjene napake.

"Stavba je neprimerna," je ocenil in dejal, da je bila nad objektom skala, erozija tal zaradi prepustnosti kamnin in obilne padavine pa so nevarnost povečale.

Pristojne je kritiziral, ker očitno na območju nikoli niso opravili geoloških študij.

"Geološke študije morajo biti opravljene pred vsako gradnjo, zlasti v bližini nevarnih območij, kot je Kreta. Tega očitno ni bilo in to zdaj plačujemo," je bil jasen.

Ob tem tragičnem dogodku je opozoril tudi na druga območja, ki se soočajo s podobnimi tveganji – Porto Katsiki, Lefkada in Neos Voutzas.

"Žal gre za pojave zaradi človekovih posegov v naravno okolje brez predhodnih študij. Zakonodaja predvideva študije geološke ustreznosti, ki jih morajo izvajati geologi in ne drugi strokovnjaki, kot so inženirji, ki ne poznajo geološke narave tal," je pojasnil. Izrazil je skrb zaradi možnosti podobnih dogodkov v prihodnosti. "Imamo poskus gradnje naselja ali hotelskega kompleksa poleg aktivnega preloma. Kot geolog opozarjam, da je dopuščanje tega velika napaka."