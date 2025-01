Za pico z ananasom računajo kar 100 funtov

Lastniki in osebje picerije Lupa v Norwichu so t. i. havajsko pico, na kateri je poleg pelatov, sira in šunke še ananas, s težkim srcem le dodali na svoj meni za dostave, vendar pa so, ker je zgleda res ne želijo postreči, pošteno zasolili ceno.

Na meni so zapisali: "Ja, za 100 funtov jo dobite. Naročite še šampanjec. Kar daj, ti pošast!".