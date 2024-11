Če bivšega hrvaškega ministra spoznajo za krivega, mu grozi do osem let zapora

Na Hrvaškem so leto dni po prometni nesreči, v kateri je umrl en človek, potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru za obrambo iz vladajoče HDZ Mariu Banožiću. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti, mu grozi do osem let zapora.