'Če bo Hezbolah še naprej napadal Izrael, bodo izraelske sile posredovale'

"Čas za diplomatsko rešitev se izteka. Če libanonska vlada ne bo preprečila obstreljevanja prebivalcev severnega dela Izraela in poskrbela za odmik gibanja Hezbolah od mejnih območij, bo to storila izraelska vojska," je po poročanju britanskega BBC v sredo zvečer opozoril Ganc. Pripravljenost na spopade na severu države je potrdil tudi načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi. Od 7. oktobra, ko so v Gazi izbruhnili spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas, tudi na območju ob meji med Libanonom in Izraelom vse pogosteje prihaja do izmenjave ognja med izraelskimi silami in šiitskim oboroženim gibanjem Hezbolah.

Hezbolah je v sredo proti izraelskemu ozemlju izstrelil največ raket od 8. oktobra, so sporočili viri iz varnostnih služb, medtem ko vse pogostejši incidenti in napadi na tem območju povzročajo skrbi, da bi se lahko konflikt iz Gaze razširil tudi drugod po regiji. Na libanonski strani meje je bilo od oktobra ubitih več kot 100 ljudi, med katerimi so bili tudi civilisti, vključno s tremi novinarji. Na izraelski strani je v tem času umrlo najmanj trinajst ljudi – devet vojakov in štirje civilisti, še poroča BBC.

Poleg tega je v sredo zvečer na libanonskem ozemlju blizu meje z Izraelom prišlo do incidenta, ko je skupina mladeničev napadla patruljo mirovne misije Združenih narodov v Libanonu (Unifil). Eden od pripadnikov misije je bil ranjen, neznani napadalci pa so poškodovali tudi eno od njihovih vozil.