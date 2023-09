'Če bo Putin prišel v Brazilijo ga ne bomo aretirali'

Na letošnjem srečanju v New Delhiju, je Lula, ki se je skušal prikazati kot nekakšen mirovnik med Moskvo in Kijevom, dejal, da bo ruski predsednik vsekakor dobrodošel gost na srečanju novembra 2024.

Lulova politika, da se v ukrajinski vojni, ki je do sedaj terjala že več deset tisoč življenj, ne postavi na nobeno stran, je močno razburila zahodne voditelje. Washington ga je obtožil, da "nekritično podpira rusko in kitajsko propagando", ukrajinski uradniki pa so Lulo pozvali naj končno obišče njihovo državo in se na lastne oči prepriča o ruski agresiji.