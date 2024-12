Zaposleni v Volkswagnovih tovarnah po vsej Nemčiji so se dopoldne zbrali pred proizvodnimi objekti ter vodstvo s transparenti pozivali k opustitvi načrtov glede znižanja stroškov in odpuščanj. "Naši kolegi so jezni. Njihova delovna mesta so ogrožena že tri mesece, zdaj pa so končno dobili priložnost izraziti svoje mnenje o tem," je dejal neimenovani predstavnik sindikata IG Metall.

Iz skupine Volkswagen, ki jo med drugim sestavljajo tudi znamke Audi, Škoda, Seat in Porsche, so v izjavi za javnost poudarili, da spoštujejo delavske pravice, a verjamejo v konstruktiven dialog. "Želimo doseči trajno rešitev s široko podporo," so napovedali. Dodali so, da so sprejeli ukrepe, ki bodo tudi med stavko zagotavljali nujne dobave.

Vodstvo Volkswagna je oktobra sporočilo, da zaradi težav v poslovanju in naraščajočih stroškov razmišlja o zaprtju več tovarn in znižanju stroškov dela oziroma odpuščanjih, kar je sprožilo val ogorčenja med okoli 120.000 zaposlenimi v desetih tovarnah družbe v Nemčiji. Sledili so tudi očitki politiki o neustreznem in prepočasnem ukrepanju, saj je avtomobilska industrija glavni steber nemškega gospodarstva.

Pogajanja glede nove kolektivne pogodbe so se v drugi polovici novembra končala brez dogovora in že tedaj je sindikat ob protestih pred sedežem koncerna v Wolfsburgu napovedal možnost opozorilne stavke. "Če bo treba, bomo organizirali stavko, kot je v Nemčiji že desetletja ni bilo," je tedaj dejal Grögern.

Volkswagen je doslej zahteval desetodstotno znižanje plač zaradi težkega položaja skupine, na mizi pa je tudi možnost zaprtja obratov in prisilno odpuščanje, na kar pa sindikat ne pristaja.