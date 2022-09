'Če bodo države zasledovale imperialne ambicije, bo ogroženo bistvo ZN'

New York, 21.09.2022, 19:13 | Posodobljeno pred 24 minutami

Predsednik ZDA Joe Biden je nastop na zasedanju Generalne skuščine ZN izkoristil za oster napad na Rusijo in njenega predsednika Vladimirja Putina. Rusijo je obtožil, da želi "z vojno ukiniti pravico Ukrajine do obstoja kot države in naroda" ter s tem kršenja osnovnih postulatov Ustanovne listine ZN. Prav tako je bil oster glede Putinovih jedrskih groženj. Biden je sicer dejal, da si ZDA ne želijo konflikta s Kitajsko.