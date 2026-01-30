'Če bodo lokalne oblasti sodelovale, bi agente ICE lahko umaknili'

Na tiskovni konferenci v Minnesoti je mejni car Bele hiše Tom Homan obljubil, da bodo zvezni agenti službe za priseljevanje in carine ICE nadaljevali s svojim "poslanstvom" imigracijskega nadzora. "Le delamo ga pametneje," je dejal in dodal, da si želi sodelovanja na podlagi zdrave pameti, "ki nam bo omogočilo zmanjšanje števila ljudi, ki jih imamo tukaj". Ni sicer sporočil, koliko zveznih sil bi lahko zapustilo mesto ali kdaj, kar je sprožilo nova vprašanja o tem, kako močno bo Trumpova administracija dejansko zmanjšala svoje delovanje v zvezni državi. "Predsednik želi, da se to popravi. In jaz bom to popravil," je dejal Homan.

Po strelskem incidentu v Minneapolisu FOTO: AP

Smrt Renee Good in Alexa Prettija, ki sta umrla pod streli agentov ICE, je v Minneapolisu sprožila množične proteste, javno ogorčenje po celotnih Združenih državaj in potive zakonodajalcev z obeh strani k odstranitvi nekaterih uradnikov administracije, poroča BBC. Guverner Minnesote Tim Walz in župan Minneapolisa Jacob Frey sta večkrat pozvala k popolnemu umiku zveznih agentov iz glavnega mesta države. Zveznega sodnika so zaprosili tudi, naj ustavi "Operacijo Metro Surge", v kateri sodeluje približno 3000 uradnikov imigracijske, mejne patrulje in drugih uradnikov ameriškega ministrstva za domovinsko varnost (DHS). Lokalni uradniki so se medtem soočili z ostrimi kritikami ameriške administracije, češ da bi morali sodelovati z zveznimi uradniki in agenti. Kritika je letela tudi na Minneapolis, ker da izvaja "politiko mesta zatočišča", ki mestnim uslužbencem prepoveduje izvrševanje zakonov o priseljevanju.

Tom Homan FOTO: AP

Homan je dejal, da bodo spremembe odvisne od tega, koliko bodo državni in lokalni uradniki sodelovali z zveznimi oblastmi. Po njegovih besedah se sicer administracija ne strinja z nekaterimi zahtevami lokalnih oblasti, vendar ni navedel, s katerimi, je pa dejal, da bi lahko bila operacija v Minneapolisu bolj ciljno usmerjena. V Trumpovem prvem letu po ponovni izvolitvi je ICE sodeč po agencijskem dokumentu, ki ga je pridobil BBC, izvedla več kot 480.000 deportacij. Ta številka je presega prejšnji rekord 410.000, ki je bil zabeležen leta 2012, ko je bil na oblasti nekdanji predsednik Barack Obama. Ministrstvo za nacionalno varnost ima trenutno v pridržanju več kot 75.000 ljudi, še navaja dokument. Trump je v zadnjem letu v večja ameriška mesta poslal zvezne agente in nacionalno gardo, da bi izpolnil svojo predvolilno obljubo o zatiranju nezakonitega priseljevanja. V mestih, ki jih vodijo demokrati, kot so Portland, Los Angeles in Chicago, so se ti odzivali na proteste in pravne izzive.