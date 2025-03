'Če bodo ZDA zaostrile razmere, jim bom izklopil elektriko'

V primeru eskalacije je Ford pripravljen sprejeti še bolj drastične ukrepe. "Če bodo ZDA zaostrile razmere, ne bom okleval in jim bom povsem izklopil elektriko. Verjemite mi, da tega nočem narediti in grozno se počutim zaradi Američanov, ki niso sprožili te trgovinske vojne. Odgovorna je le ena oseba - predsednik Trump," je dejal.

Ontario, ki vsem trem državam zagotavlja elektriko, bo odslej dodatno zaračunal 25-odstotno takso. Ukrep bo prizadel 1,5 milijona gospodinjstev in podjetij, posamezno državo pa bo stal do 400.000 kanadskih dolarjev na dan (okoli 255.000 evrov). Računi za elektriko se bodo tako zvišali v povprečju za 100 kanadskih dolarjev oz. 64 evrov mesečno.

Premier kanadske province Ontario Doug Ford je na novinarski koferenci predstavil nov ukrep, ki bo prizadel tri ameriške zvezne države, in sicer New York, Minnesoto in Michigan.

Ameriški predsednik Donald Trump že vse od začetka svojega mandata severni in južni sosedi grozi z uvedbo carin. Pred dnevi je najprej uvedel 25-odstotne carine na ves uvoz iz Kanade in Mehike, nato pa si je premislil in za mesec dni zamrznil ukrep. Mehika povračilnih carin še ni uvedla, Kanada pa z ukrepi ne odlaša. Med drugim so uvedli carine na uvoz pomarančnega soka, gospodinjskih aparatov, kozmetike, obutve in papirja iz ZDA.

Trump je medtem v nedeljo nakazal, da bi lahko carine še zvišal, če državi ne bosta izpolnili svojih obljub in zmanjšali količino prepovedanega fentanila, ki preko njihovih meja vstopa v ZDA.