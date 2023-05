Če boste v soboto na Hrvaškem, se ne ustrašite opozorila. Gre za test

Kot je medijem pojasnil podpredsednik hrvaške vlade in minister za notranje zadeve Davorin Božinović, bo Hrvaška v soboto aktivirala nov sistem za zgodnje opozarjanje in upravljanje s kriznimi situacijami (SRUUK), ki bo hrvaške državljane in vse, ki se v času nevarnosti nahajajo na določeni lokaciji, opozoril s poslanim SMS-sporočilom.

V soboto bodo državljani dobili testna sporočila, zato Božinović opozarja, naj ljudje ne zaženejo panike. Testni poskus je namenjen oceni kakovosti sistema, katerega cilj je po besedah notranjega ministra rešiti čim večje število ljudi in živali, pa tudi imetja.

Takšni sistemi obveščanja pred nevarnostmi sicer niso redkost v Evropi, pri nas takšnega sistema sicer še nimamo, so se pa Hrvati odločili za kombinacijo različnih sistemov. SRUUK je razvit v skladu z vsemi pravili in direktivami EU, s čimer želijo preprečiti nepooblaščen dostop do podatkov.

Kot je še pojasnil Božinović, bodo v določenem trenutku in na določenem območju vsi uporabniki mobilnih naprav dobili sporočilo, ki jih bo opozorilo pred določeno nevarnostjo. "Skozi sistem zaznave geolokacije bomo lahko ocenili, koliko je oseb na ogroženem območju oziroma bi lahko bili ogroženi," je dejal minister in dodal, da so žal naravne nesreče vedno pogostejše, posledice klimatskih sprememb pa so prisotne po celem svetu, tudi na Hrvaškem. S pomočjo sistema upajo, da bodo državljane pravočasno opozorili pred nevarnostjo in s tem zmanjšali morebitne posledice. Sporočila bodo vsebovala opozorilo, kot tudi napotke, kako ukrepati.

Prikaz delovanja novega sistema (posnetek je v hrvaškem jeziku):