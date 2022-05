'Če Japonska ne bo ukrepala glede nizke rodnosti, bo nehala obstajati'

"Izpostavljam očitno, toda če se ne bo zgodilo nekaj, kar bo povzročilo, da bo stopnja rodnosti presegla umrljivost, bo Japonska sčasoma nehala obstajati. To bi bila velika izguba za svet," je v nedeljski objavi dejal izvršni direktor Tesle, ki je za 44 milijard dolarjev (okoli 41 milijard evrov) nedavno kupil Twitter.

Elon Musk, ki je že večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi upadanja svetovnega prebivalstva, se je odzval na vladne podatke, ki kažejo, da se je število prebivalcev Japonske lani zmanjšalo že 11. leto zapored, tokrat za rekordnih 644.000.

Japonska ima okoli 125 milijonov prebivalcev

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so poudarili, da Japonska ni edino razvito gospodarstvo, ki se sooča z dolgotrajnim upadom števila prebivalcev, drugi pa so Muskov tvit izkoristili za kritiziranje slabih poskusov preteklih vlad, da bi povečale rodnost.

Japonska, ki predstavlja tretje največje gospodarstvo na svetu, je vrhunec rodnosti dosegla leta 2008, do lani pa je število padalo in se zmanjšalo na približno 125 milijonov. Vlada je sicer opozarjala na posledice nizke rodnosti na gospodarsko rast in z občasnimi kampanjami pare spodbujala k temu, da bi imeli večje družine.

Strokovnjaki za nizko rodnost na Japonskem krivijo več dejavnikov: visoke stroške v zvezi z vzgojo otrok, pomanjkanje otroškega varstva in zloglasno dolg ​​delovni čas.

Po podatkih japonske vlade je njihovo prebivalstvo tudi eno najstarejših na svetu – skoraj 29 odstotkov Japoncev je starih 65 let in več.