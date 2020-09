Če javno spregovorijo o spolni zlorabi, jih čakajo štirje meseci zapora

Spremembe državnega zakona o poročilih o sodnih postopkih, ki so bile tiho sprejete februarja, kot storilce kaznivega dejanja definirajo vsakogar, ki javno širi informacije, ki vodijo k identifikaciji žrtve spolnega napada, poroča CNN.

V zakonu izjema niso niti same žrtve, kar pomeni, da bi jih lahko zaradi razprav o lastnih izkušnjah preganjali. Tako svoje izkušnje ne smejo deliti v medijih, na televiziji, spletu ali s pisanjem knjige, razen če uporabljajo lažno ime.

"To je'zmaga' za pedofile in posiljevalce in velik udarec za žrtve"

Kritiki so spremembo označili kot zakon "utišanja" in sprožili kampanjo #DovoliteNamGovoriti (#LetUsSpeak), s katero zahtevajo, da državna vlada spremeni predpise.

"To je 'zmaga' za pedofile in posiljevalce in velik udarec za žrtve, ki nimajo več zakonske pravice, da spregovorijo,"je Nina Funnell, podpornica kampanje, zapisala na spletno stran za zbiranje sredstev, kjer so zbrali že več kot 25.800 evrov. Poudarila je, da zakon v Viktoriji, drugi najbolj naseljeni zvezni državi v Avstraliji, žrtvam onemogoča razpravljanje o svojih izkušnjah.

"Preživela sem spolno zlorabo. Jim Nance me je zlorabil in leta sem bila utišana. Nikoli nisem dobila pravice. Povedati svojo zgodbo in poimenovati osebe je ena redkih moči, ki jih imam. Jokam za tistimi v Viktoriji, ki jih je zakon utišal,"je zapisala ena od podpornic kampanje #LetUsSpeak.