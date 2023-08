Če je nevesta dovolj mlada, kitajska provinca paru izplača 'nagrado'

Kitajce vse bolj skrbi zmanjševanje rodnosti. Da bi mlade spodbudili k ustvarjanju družine, so se v eni izmed provinc odločili, da paru za poroko ponudijo nagrado. Ta sicer ni visoka, par prejme 1000 juanov (približno 137 evrov), pa še to le, če je nevesta mlajša od 25 let.

Prvič po 60 letih na Kitajskem opažajo vse manjšo rodnost. Če k tem prištejemo staranje prebivalstva, pa nas lahko začne močno skrbeti, so prepričani politiki. V okrožju na vzhodu Kitajske so se zato odločili, da bodo mlade z nagradami v višini 1000 juanov (približno 137 evrov) spodbudili k poroki. A znesek bosta mladoporočenca prejela le, če bo nevesta ob poroki stara 25 let ali manj, poroča Guardian. V skladu z zakonom se ženske na Kitajskem lahko poročijo pri 20, moški pa pri 22 letih, a število parov, ki se odločijo za poroko, upada. Lansko leto je bilo število sklenjenih zakonskih zvez najnižje po letu 1986, in sicer 6,8 milijona. Predlani je bilo sklenjenih 800.000 porok več kot leta 2022. Stopnja rodnosti se je lani ustavila pri 1,09. Na upadanje števila porok in otrok so močno vplivale nekdanje politike, nove pa bodo na upanje uradnikov stanje znova izboljšale. Na odločitev za začetek družine pa po poročanju državnih medijev vplivajo tudi visoki stroški varstva otrok, zaradi česar se ženske odločijo ostati doma. S tem prekinejo svojo kariero, mnoge pa si tega ne želijo. Ob tem so po državi še vedno razširjeni stereotipi in diskriminacija žensk, ki skrbijo za svoje otroke. Med razlogi, zakaj se mladi Kitajci ne odločijo za otroke, pa je tudi visoka zaskrbljenost glede gospodarstva.