'Če kongres ne odobri finančne pomoči, bodo ZDA odgovorne za poraz Ukrajine'

ZDA bodo odgovorne za poraz Ukrajine, če kongres ne bo odobril zadnje prošnje Bidnove administracije za finančno pomoč, je nedavno poudarila ameriška finančna ministrica Janet Yellen. Z njo se očitno strinja tudi ukrajinski predsednik, saj je presenetljivo zaradi blokiranja finančne pomoči odpovedal pomemben sestanek z ameriškimi zakonodajalci.

Yellenova je na obisku v Mexico Cityju novinarjem dejala, da je financiranje, zlasti za podporo ukrajinskemu splošnemu proračunu, povsem nujno, poroča Reuters. "Pogovarjala sem se s člani kongresa, z mojimi kolegi. Mislim, da razumejo, da gre za resno situacijo in da smo lahko sami odgovorni za poraz Ukrajine, če ji ne uspemo zagotoviti potrebnih sredstev, pri čemer sem vključila tudi neposredno proračunsko podporo, saj je ta povsem nujna," je opozorila Yellenova. Dejala je tudi, da je ameriško financiranje Ukrajine nujno tudi za ameriške zaveznice v Evropi, ki zagotavljajo izdatnejšo pomoč, da bi Ukrajini pomagale zmagati v boju proti ruski agresiji.

icon-expand Janet Yellen FOTO: AP

Pred tem je namreč tudi vodja osebja ukrajinskega predsednika dejal, da je odložitev ameriške pomoči povzročila "veliko tveganje", da bo Ukrajina izgubila skoraj dveletno vojno proti Rusiji. Zelenski se ne želi sestati z ameriškimi zakonodajalci Virtualni nastopi v senatu in predstavniškem domu so postali mala malica za ukrajinskega predsednika, ki so ga ponavadi ob nagovoru prisotni pospremili z gromkim aplavzom in stoječimi ovacijami. A zdaj je stvar ušla izpod nadzora, Zelenskemu ni všeč zadrževanje finančne pomoči in to se je tudi odločil pokazati. V torek bi se namreč moral sestati z ameriškimi zakonodajalci, a je sestanek odpovedal, poroča BBC.

icon-expand Volodimir Zelenski in Joe Biden FOTO: AP

Sicer so iz ukrajinskega urada dejali, da so predsednika v zadnjem trenutku presenetile druge zadeve, ki se jim mora posvetiti, a niso navedli podrobnosti. Bela hiša si sicer močno prizadeva za dodatno podporo Ukrajini, vendar ameriški kongres temu ni najbolj naklonjen, saj še vedno niso dosegli dogovora o finančni pomoči. Direktorica proračuna Bele hiše Shalanda Young je bila nazadnje jasna, ko je dejala, da preprosto ni več denarja. Opozorila je sicer, da bo kongres, če do konca leta ne odobri sredstev Ukrajini, pokvaril državo v njenem boju proti Rusiji, in da ni več "čarobnega lonca sredstev", iz katerega bi lahko črpali denar.

Kljub težkim besedam, se je v ponedeljek zdelo, da republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson ni zainteresiran za sproščanje dodatnih sredstev. "Bidnova administracija ni vsebinsko obravnavala nobenega od upravičenih pomislekov glede pomanjkanja jasne strategije v Ukrajini, poti za rešitev konflikta ali načrta za ustrezno zagotavljanje odgovornosti za pomoč ameriških davkoplačevalcev," je zapisal na družbenih omrežjih. Zdi se namreč, da se je protiofenziva Ukrajine na jugu upočasnila, to je nedavno dejal tudi vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni. "Vojna stagnira," je poudaril in dodal, da najverjetneje ne bo lepega in globokega preboja brez tehnološkega preskoka in da je vojna zašla v "pat položaj". Dodal je, da je konflikt vstopil v fazo "pozicijske vojne statičnega boja izčrpavanja".