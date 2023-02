'Če moj otrok ne bi bil dovolj močan, da to preživi, tudi jaz ne bi'

Eden od takšnih čudežev je tudi zgodba 33-letne Necle Camuz in njenega komaj rojenega otroka, ki sta pod ruševinami brez hrane in vode preživela več kot 90 ur.

"Ko se je začel potres, sem želela k svojemu možu, ki je bil v drugi sobi. On je prav tako skočil, da bi prišel k nama. Toda, ko je skušal z najinim drugim sinom priti do naju, se je omara zrušila na njiju in se nista mogla premakniti," se Necla spominja prvih trenutkov potresa.

Ker odziva ni bilo, je zgrabila nekaj manjših ruševin, ki so ležale ob njej in z njimi potolkla po omari v upanju, da bo zvok glasnejši. Po ruševinah nad seboj si ni upala udarjati, saj se je bala, da se bodo dodatno zrušile in padle nanjo.

Živa zakopana je v daljavi lahko slišala glasove, večkrat je poklicala na pomoč in potolkla po omari. "Je kdo tam? Me kdo sliši?"

Čutila je tresljaje vrtalnih strojev nad seboj in v daljavi slišala korake in glasove. Odločila se je, da ohrani svojo energijo in ostane tiho, dokler se glasovi ne bodo zdeli bližje. Zaradi svojega novorojenčka je ohranjala upanje, da ju bodo rešili. Večino časa je mali Yagiz mirno spal, ko se je zbudil v joku, ga je nahranila in umirila.

Tako so minevale ure in dnevi. Necla je v čisti temi hitro zgubila občutek za čas. Imela pa je veliko časa za razmišljanje. Ves čas je razmišljala o svoji družini, predvsem o drugem otroku in možu, ki sta bila prav tako pokopana nekje pod ruševinami. Skrbelo jo je tudi za druge sorodnike in prijatelje.

Ekipa reševalcev iz Istanbula je začela pazljivo odkopavati ruševine, da bi prišli do nje. V temo okoli nje je kmalu posvetila luč. Ko so jo vprašali, koliko je star dojenček, Necla ni vedela pravega odgovora. Vedela je le, da je bil ob potresu star 10 dni.

Po več kot 90 urah pod ruševinami je Necla jasno zaslišala lajež psov. Zdelo se ji je, da sanja. A laježu so kmalu sledili človeški glasovi. "Ali ste v redu? Enkrat potrkajte, če ste," je zaslišala nad seboj. Našli so jo!

Otroka je predala reševalcem, nato pa so iz temne luknje potegnili še njo in jo na nosilih popeljali skozi množico ljudi. V njih je iskala znan obraz, a spoznala ni nikogar. Reševalce je prosila za informacije o preostalih članih družine. A šele, ko je prišla v bolnišnico, so ji sorodniki, ki so bili tam, povedali dobro novico. Njen šestletni sin Irfan in soprog Yigit Kerim sta prav tako živa in na varnem. A ker sta utrpela hude poškodbe nog in stopal, so ju odpeljali v bolnišnico v provinci Adana.

K sreči pa Necla in Yagiz nista utrpela nobenih resnih telesnih poškodb. Na opazovanju sta bila 24 ur, nato pa so ju odpustili iz bolnišnice. A kam naj gre, če nima več doma, se je spraševala. Eden od sorodnikov jo je odpeljal v improviziran šotor, v katerem je zatočišče našlo skupaj 13 ljudi. Vsi so ostali brez svojih domov.

Necla se zdaj navaja na novo realnost, a še vedno premleva, kaj se ji je zgodilo. Prepričana je, da je ostala živa zaradi sina Yagiza. "Če moj otrok ne bi bil dovolj močan, da to preživi, tudi jaz ne bi," je dejala. Upa le, da nikoli več ne bo doživela česa podobnega.

"Vesela sem, da je dojenček in se ne bo spomnil ničesar," je poudarila Necla, ki je bila z njim živa zakopana.