Če načrtujete potovanje v Združeno kraljestvo, ne pozabite na ETA

Za ETA lahko potniki zaprosijo kjerkoli po svetu, ne glede na to, iz katere države potujejo v Združeno kraljestvo. Britanska vlada je za to izdala tudi posebno aplikacijo ETA UK, ki si jo naložite na svoj mobilni telefon in prek nje oddate vlogo. Izpolnjevanje vloge traja manj kot 10 minut.

ETA bo povezana s potnim listom imetnika, ki bo naveden v aplikaciji. Dovoljenje bo veljavno za večkratno potovanje v obdobju dveh let ali do izteka veljavnosti potnega lista (kar nastopi prej).

Pri oddaji vloge je treba plačati pristojbino, ki trenutno znaša 10 britanskih funtov oziroma dobrih 12 evrov. Od 9. aprila pa bo cena znašala 16 britanskih funtov oziroma slabih 20 evrov.

Kot so sporočili iz Veleposlaništva Združenega kraljestva, bo elektronska odobritev potovanja "zagotovila poenostavljen digitalni sistem priseljevanja, ki bo hitrejši in varnejši za milijone ljudi, ki vsako leto prečkajo mejo Združenega kraljestva".

"Uvedba ETA je v skladu s pristopom, ki so ga številne druge države sprejele za varnost svojih meja, in preprečuje prihod tistim, ki predstavljajo grožnjo Združenemu kraljestvu. Državljanom Slovenije pa bo ETA omogočila hitrejši in varnejši prehod čez britansko mejo," so zapisali v sporočilu za javnost.