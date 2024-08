Če ne na olimpijske, potem pa na maraton ladij po Neretvi

Če že vsi strastni športniki ne morejo na olimpijske igre, pa se z velikim veseljem udeležujejo tekem za pokale. Pri naših južnih sosedih med eno najprestižnejših tekmovanj sodi veslaški maraton s tradicionalnimi avtohtonimi čolni po Neretvi. Letošnjega maratona ladij, že 27. po vrsti, se je udeležilo 31 ekip oziroma več kot 500 veslačev z vse Hrvaške. Več kot dve uri so ob glasnem spodbujanju na tisoče navijačev in gledalcev burkali in penili vode Neretve, od Metovičev do Ploč. Vse za prav poseben pokal.