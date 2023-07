Če ne ustaviš, policist lahko ustreli. 'Protesti niso za Nahela'

V Franciji še vedno odmeva smrt najstnika, ki ga je med prometno kontrolo ustrelil policist. Družina 17-letnika je dejala, da si takih nemirov ob njegovi smrti ni predstavljala in da jih niti ne podpira. Namesto tega si želi, da bi država spremenila uporabo orožja in sile pri policiji. Protestniki, ki so že šesto noč zapored odšli na francoske ulice, se umirjajo. Macron se bo srečal s parlamentom in župani.

Družina ubitega 17-letnega Nahela je prepričana, da je treba spremeniti pooblastila policije oziroma uporabo sile in orožja v njihovih vrstah. Kot so poudarili šesti dan od smrti najstnika, ki ga je med prometno kontrolo ustrelil policist, bi bile take nesreče potem manj verjetne. Želijo si tudi, da bi bili oboroženi policisti bolje izobraženi glede rokovanja z orožjem.

V intervjuju z britanskim BBC so svojci še povedali, da si takšnih nemirov niso želeli. "Nikoli nismo niti pozvali k sovraštvu ali nemirom," so zatrjevali. Izgredi so se sicer v noči na ponedeljek nekoliko umirili, še poroča britanski medij. V noči s sobote na nedeljo so na primer aretirali 700 protestnikov, v noči z nedelje na ponedeljek pa 'le' 157 oseb. Ti so po podatkih časnika Le Parisien požgali 297 avtomobilov, o požarih pa so poročali iz 34 stavb. Skupaj je od torka francoska policija aretirala približno 3000 ljudi, piše Gardian.

Ti so od torka na ulicah povzročili večjo škodo. Zažigali so vozila in stavbe, v policiste merili s pirotehničnimi sredstvi, se pretepali in uničevali mesta. "Nismo jih pozivali k uničevanju, kraji. Tega ne počno zaradi Nahela," so ob tem komentirali člani družine. Dodali so, da so si pa želeli mirnega shoda v spomin umrlega 17-letnika. Z medijem so spregovorili pod pogojem, da ostanejo anonimni. V soboto je z mediji spregovorila tudi babica Nahela.

Če se ne ustaviš, policist lahko strelja Francoski pravilniki o oborožitvi policistov so se nazadnje spremenili leta 2017. Takrat se je vlada odločila, da zakon spremeni v smer deregulacije, policistom je od takrat dovoljena uporaba orožja tudi med prometno kontrolo – če ocenijo, da se oseba v vozilu ne namerava ustaviti. Zakon so leta 2017 spremenili z utemeljitvijo, da se francoski policisti med opravljanjem soočajo z vedno več nasilja. Samo letos so bile v Franciji med rednim nadzorom prometa ubite tri osebe, lansko leto jih je skupaj umrlo 13. Kot je poročal Reuters, je bila večina ubitih muslimanov. Macron se sestaja z ministri, parlamentom in župani Francoski predsednik Emmanuel Macron se je medtem v nedeljo zvečer v Elizejski palači sestal s predsednico vlade Elisabeth Borne in sedmimi ministri, da bi se "seznanili z razmerami", je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Srečanje se je končalo okoli 22. ure.

