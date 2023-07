'Če otipavanje traja manj kot deset sekund, ne gre za spolni napad'

Incident se je zgodil na srednji šoli v Rimu aprila 2022. Dijakinja je pred poukom hodila po stopnicah, ko je hišnik z roko segel v njene hlače. Ko ga je nadrla, naj bi ji odgovoril, da se je samo šalil. Hišnik je priznal, da se je dotaknil študentke, a naj bi to storil "samo za šalo". Kljub zahtevi državnega tožilca za skoraj štiriletno zaporno kazen in obsodbo zaradi spolnega napada je sodnik odločil v prid hišnika in odločil, da je njegovo otipavanje "trajalo le od pet do deset sekund" in da se njegova roka ni dolgo "zadrževala" v spodnjem perilu učenke.

Odločitev je povzročila ogorčenje med študenti in sprožila viralni trend na družbenih omrežjih.

Lokalni sindikat, ki zastopa srednješolce, "Rete degli Studenti Medi del Lazio", je na Facebooku zapisal, da "to ni šala, v tem ni nič smešnega".

"Nesprejemljivo je, da se v šoli ne moremo počutiti zaščitene. Ponovno je zmagal patriarhalni sistem s tiho podporo institucij in politike. Ta model nas ne predstavlja, vedno bomo na drugi strani ograje, za varno družbo, ki temelji na spoštovanju," so sporočili.

Medtem so Italijani na družbenih omrežjih Instagram in TikTok objavili videoposnetke, na katerih se deset sekund dotikajo občutljivega dela telesa, s čimer so želeli pokazati, da je to dejansko precej dolgo obdobje, ki lahko povzroči nelagodje in spremeni človekovo življenje. V komentarjih videoposnetkov so uporabniki družbenih medijev izražali svoje neodobravanje sodbe.