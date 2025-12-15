'Če Putin zavzame Donbas, bo zavzel celotno Ukrajino'

"Razumeti moramo, da Donbas ni Putinov končni cilj. Če zavzame Donbas, bo padla trdnjava in nato bodo zagotovo zavzeli celotno Ukrajino. Če bo padla Ukrajina, pa so v nevarnosti tudi druge regije. To vemo iz zgodovine in iz zgodovine se moramo učiti," je spričo diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini dejala Kallas in poudarila pomen varnostnih jamstev za Kijev. Če se Ukrajina ne bo mogla pridružiti zvezi Nato, varnostna jamstva "na papirju" ne bodo dovolj, je dodala. Ukrajina bo po njenem mnenju potrebovala jamstva v obliki vojaških sil in zmogljivosti, da se bo lahko branila.

Zasedanje ministrov

Krepitev varnostnih jamstev, ki jih unija in njene članice zagotavljajo Kijevu, je ena osrednjih tem današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic EU. To med drugim vključuje nadaljnje urjenje ukrajinskih vojakov v okviru misije EU, podporo ukrajinski obrambni industriji ter podporo v okviru civilne misije unije. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob prihodu na zasedanje poudarila, da članstvo Ukrajine v EU predstavlja "politično sidro varnostnih jamstev". Zato je izrazila zadovoljstvo, da je Evropska komisija pretekli teden prejela zeleno luč 26 članic, da lahko s Kijevom na tehnični ravni začne pogajanja o sklopih o vladavini prava in temeljnih vrednotah EU, o notranjem trgu ter o zunanjih odnosih. Ukrajina bo tako lahko kljub madžarski blokadi uradnega odprtja pogajalskih sklopov napredovala na poti v unijo.

Marta Kos FOTO: AP

Zasedanje, ki se ga udeležuje tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, sicer poteka v senci intenzivnih prizadevanj za konec ruske agresije na Ukrajino. V Berlinu se bodo danes nadaljevali pogovori med delegacijama Ukrajine in ZDA, ki sta se sestali že v nedeljo. Drevi naj bi se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nemški prestolnici sestal še z voditelji več evropskih držav in predstavniki EU ter Nata.

Odziv Zelenskega

Zelenski je pred nedeljskimi pogovori dejal, da se je Ukrajina pripravljena odpovedati prizadevanjem za članstvo v Natu v zameno za varnostna jamstva ZDA in Evrope kot kompromis za končanje vojne.

Zelenski v Berlinu pri Merzu FOTO: AP

Med ključnimi odprtimi vprašanji so poleg varnostnih jamstev ozemeljske koncesije, ki jih od Kijeva zahteva Moskva. Ruske oblasti zahtevajo, da se ukrajinska vojska v celoti umakne iz Donbasa, ki zajema regiji Doneck in Lugansk.